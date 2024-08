Płk Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przekazał w rozmowie z portalem tvn24.pl, że był to budynek mieszkalny.

"Pocisk trafił w blok mieszkalny"

Oficer prasowa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Małgorzata Misiukiewicz powiedziała, że w nocy z czwartku na piątek na poligonie w Bemowie Piskim odbywały się nocne ćwiczenia ogniowe. Podkreśliła, że były to zaplanowane ćwiczenia.

Kpt. Misiukiewicz nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju pocisk trafił w blok. Zapewniła, że będzie to przedmiotem ustaleń żandarmerii wojskowej.

Okoliczności wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa

W skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO , która stacjonuje w Bemowie Piskim wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji . Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną

W Bemowie Piskim (woj. warmińsko-mazurskie) znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, zarządzający ćwiczeniami wojskowymi na pobliskim poligonie Orzysz. Bemowo Piskie to także siedziba stacjonującej w Polsce batalionowej grupy bojowej NATO (eFP). Państwo ramowe grupy bojowej to USA, a w skład jednostki wchodzą także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz przeciwlotnicy z Rumunii. Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.