15-latek zignorował czerwone światło, nadjeżdżał samochód. Nagranie

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 grudnia) około godz. 10.40 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Obiegowej w Olsztynie.

Na nagraniu opublikowanym przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie widać, jak kierujący hulajnogą elektryczną 15-latek zignorował czerwone światło i wjechał na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód. Kierujący autem, chcąc uniknąć potrącenia, zjechał z drogi i uderzył w sygnalizator.

"Na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, nikomu nic się nie stało" - podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny.

