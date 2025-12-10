15-latek zignorował czerwone światło, nadjeżdżał samochód. Nagranie

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 grudnia) około godz. 10.40 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Obiegowej w Olsztynie.
Na nagraniu opublikowanym przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie widać, jak kierujący hulajnogą elektryczną 15-latek zignorował czerwone światło i wjechał na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód. Kierujący autem, chcąc uniknąć potrącenia, zjechał z drogi i uderzył w sygnalizator.
"Na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, nikomu nic się nie stało" - podała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.
Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Olsztynie