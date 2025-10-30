Wypadek na przejściu dla pieszych, nie żyje kobieta

Nidzica (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w środę (29 października) około godziny 16.40 na jednym z przejść dla pieszych w Nidzicy.

"Na drodze wojewódzkiej 59-latek, kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, jadąc ulicą Sprzymierzonych w kierunku miejscowości Napiwoda, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą przez jezdnię 67-letnią kobietę prowadzącą rower" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy.

Tragedia na przejściu dla pieszych w Nidzicy Źródło: KPP w Nidzicy

Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Działdowie. Jej życia niestety nie udało się uratować

Kierowca był trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

