Tona niebezpiecznych chemikaliów i narkotyki. 29-latek w areszcie

Policjanci zatrzymali 29-letniego obcokrajowca w czwartek, 25 września, na terenie gminy Nidzica (województwo warmińsko-mazurskie). Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał posiadać narkotyki i inne, potencjalnie groźne substancje.

"Funkcjonariusze podczas przeszukania zajmowanego przez mężczyznę budynku ujawnili marihuanę oraz pojemniki z cieczą nieznanego pochodzenia. Ciecz poddano analizie, a mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Wstępne wyniki badań wykazały, że sposób przechowywania substancji w pojemnikach stwarzał realne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy.

Areszt dla 29-latka

29-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia poprzez składowanie łącznie około jednej tony substancji chemicznych, w taki sposób, że "mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym".

W sobotę sąd postanowił o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.