Dron spadł na teren jednostki wojskowej

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że w poniedziałek (16 lutego) na terenie drugiego batalionu zmechanizowanego w Morągu, w powiecie ostródzkim, odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt ten nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził żadnych szkód" - czytamy w komunikacie
Jak dodano, Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że prokuratura nie ma w swoim nadzorze tego postępowania. - Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Wstępne oględziny wskazują, że urządzenie nie posiadało żadnych elektronicznych elementów rejestrujących - powiedział Brodowski.
ŻW przypomniała w komunikacie na swojej stronie internetowej, że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
