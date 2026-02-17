Dron spadł na teren jednostki wojskowej

Do zdarzenia doszło w Morągu Źródło: Google Earth

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że w poniedziałek (16 lutego) na terenie drugiego batalionu zmechanizowanego w Morągu, w powiecie ostródzkim, odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt ten nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził żadnych szkód" - czytamy w komunikacie

Placówka Żandarmerii Wojskowej w Morągu prowadzi czynności procesowe w związku z odnalezieniem 16 lutego br. niewielkiego BSP na terenie 2 batalionu zmechanizowanego w Morągu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt ten nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził żadnych szkód. pic.twitter.com/SqSqFnLz9n — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) February 17, 2026 Rozwiń

Jak dodano, Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że prokuratura nie ma w swoim nadzorze tego postępowania. - Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Wstępne oględziny wskazują, że urządzenie nie posiadało żadnych elektronicznych elementów rejestrujących - powiedział Brodowski.

ŻW przypomniała w komunikacie na swojej stronie internetowej, że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

