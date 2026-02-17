Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Dron spadł na teren jednostki wojskowej

Wojsko Polskie
Do zdarzenia doszło w Morągu
Źródło: Google Earth
Dron spadł na teren jednostki wojskowej w Morągu (Warmińsko-Mazurskie), ale nie wyrządził szkód. Incydent wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że w poniedziałek (16 lutego) na terenie drugiego batalionu zmechanizowanego w Morągu, w powiecie ostródzkim, odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt ten nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził żadnych szkód" - czytamy w komunikacie

Jak dodano, Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że prokuratura nie ma w swoim nadzorze tego postępowania. - Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Wstępne oględziny wskazują, że urządzenie nie posiadało żadnych elektronicznych elementów rejestrujących - powiedział Brodowski.

ŻW przypomniała w komunikacie na swojej stronie internetowej, że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: fotodrobik/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Warmińsko-MazurskieŻandarmeria WojskowaDrony
Czytaj także:
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
METEO
imageTitle
Euforia w kabinie komentatorów. Ten komunikat zmienił wszystko
Najnowsze
Kierowca Mustanga został zatrzymany za brawurową jazdę
O 90 km/h za szybko. Kierowca Mustanga z wysokim mandatem
Katowice
Mężczyzna przygnieciony przez balot siana. Nie żyje
Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez balot siana
Trójmiasto
Jerzy Słonka
Jerzy Słonka nie żyje. Wystąpił w kultowych polskich produkcjach
Kultura i styl
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
WARSZAWA
Oszukiwał m.in. duchownych (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Jacek K. stanął przed sądem. Jest oskarżony o molestowanie dzieci
Katowice
Zbigniew Ziobro
Kto rozpatrzy wniosek o ENA wobec Ziobry? Wiceminister: nie mamy na to wpływu
Polska
Nielegalna produkcja papierosów zlikwidowana w powiecie bocheńskim
Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana
Kraków
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
WARSZAWA
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
METEO
imageTitle
Niemcy wściekli po przerwanym konkursie. "Czujesz się oszukany"
EUROSPORT
Galica na olimpijskiej trasie
Co zrobią polscy biathloniści? "Będzie super"
RELACJA
Oslo, Norwegia
Wybrano najbardziej zielone miasto świata
BIZNES
Jesse Jackson
Nie żyje Jesse Jackson
Świat
imageTitle
Poruszający film siostry Pawła Wąska
EUROSPORT
Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun bez zarzutów
Wrocław
Autokar spłonął po wypadku
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Jedna osoba nie żyje
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
METEO
shutterstock_2219210885
Tekstylna rewolucja na horyzoncie. "To problem, który istnieje od kilku lat"
BIZNES
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
METEO
reaktor
Pierwszy taki transport. Mały reaktor jądrowy poleciał samolotem
Świat
Trybunał Konstytucyjny
"PiS wzmogło aktywność dotyczącą TK". PSL szykuje swój ruch
Patryk Michalski, Marcin Złotkowski
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
BIZNES
imageTitle
Trener o Tomasiaku. "Mamy do czynienia z kosmitą"
EUROSPORT
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
WARSZAWA
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Polak oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu
Polska
Jeffrey Epstein
Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"
Świat
imageTitle
Stoch pożegnał się z igrzyskami. Zawiedziony i szczęśliwy zarazem
EUROSPORT
News Michalskiego
Rzeczniczka KRS uciekła przed dziennikarzem. "Nie jest pan moim spowiednikiem"
Patryk Michalski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica