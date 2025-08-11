Próbował podpalić swoich znajomych, a potem stację paliw

Gruzin usłyszał sześć zarzutów, grozi mu do 10 lat więzienia Źródło: Policja Iława

W sobotę, 9 sierpnia, kilka minut po godzinie 7 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze na stacji benzynowej. Policjanci pojechali na miejscu. "Ustalili, że grupa mężczyzn wbiegła na stację benzynową, zaczęła ją demolować oraz bić się między sobą. Dwie ranne w tym zdarzeniu osoby (uczestnicy awantury) zostały przetransportowano do szpitala. Na miejscu policjanci zatrzymali trzech mężczyzn do wyjaśniania" - podała w komunikacie iławska policja.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej przesłuchali świadków, zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu celem ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Awantura przeniosła się na stację paliw

"Jak się okazało, wszystko zaczęło się od awantury w miejscu zamieszkania mężczyzn. Policjanci ustalili, że 33-latek pokłócił się ze swoim znajomymi, po czym rzucał w nich, kiedy stali na balkonie, palącymi się butelkami napełnionymi substancją łatwopalną. Następnie opuścił mieszkanie, wsiadł na rower i pojechał na stację paliw, gdzie po chwili dogonili go jego znajomi. Wtedy doszło do dalszego ciągu. 33-latek zabrał z półek sklepowych kilka szklanych butelek i zaczął nimi rzucać w znajomych, po czym podszedł do dystrybutora, wyjął pistolet służący do nalewania paliwa, rozlał je i próbował podpalić zapalniczką. Swojego celu nie osiągnął z uwagi na reakcję pracownika stacji" - opisano w komunikacie.

Na stacji paliw rozlał paliwo i próbował je podpalić Źródło: Policja Iława

Agresor został zatrzymany. W niedzielę, 10 sierpnia, z mężczyzną zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem prokuratora. 33-latek usłyszał sześć zarzutów, m.in. usiłowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru; uszkodzenia samochodu; a także spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu w postaci oparzeń u dwóch kolegów i kierowania rowerem pod działaniem alkoholu. Prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego.

Kodeks karny za samo usiłowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Gruzinowi grozi do 10 lat więzienia Źródło: Policja Iława