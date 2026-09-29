Olsztyn 93-latek jechał pod prąd na drodze ekspresowej Oprac. Michał Malinowski |

Ełk. 93-latek jechał pod prąd na drodze ekspresowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Do zdarzenia doszło kilka dni temu na drodze ekspresowej S61 w okolicach Ełku. Nagranie opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Widać na nim, jak kierowca samochodu osobowego jedzie pod prąd. W pewnym momencie, gdy zorientował się, że coś jest nie tak, włączył światła awaryjne. Nadjeżdżający kierowcy robili, co mogli, by nie doszło do zderzenia. Uciekali na sąsiedni pas, mrugali długimi światłami.

W ten sposób 93-latek przejechał około 20 kilometrów. Na szczęście udało się uniknąć wypadku. Policjanci, których zaalarmowali kierowcy, zastali seniora, gdy ten był już w domu. Tłumaczył im, że na trasę S61 wjechał bramą techniczną, która powinna być zamknięta.

- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, po tym jak otrzymali zgłoszenie w tej sprawie, ustalili i dotarli do mężczyzny. W rozmowie z policjantami powiedział, że na drogę ekspresową wjechał przez bramę serwisową. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego kontynuował jazdę w ten sposób. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu - powiedział podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Ku przestrodze❗️#S61 🛣️

Jazda pod prąd to śmiertelne zagrożenie!☠️

Apelujemy o przestrzeganie przepisów i stosowanie się do oznakowania‼️Odpowiedzialność i rozsądek to podstawa!!!🛣️@GDDKiA pic.twitter.com/ID8JuVsBUr — GDDKiA Olsztyn (@GDDKiA_Olsztyn) September 25, 2026 Rozwiń

Mężczyźnie grozi nawet trzyletni zakaz prowadzenia pojazdami i wysoka grzywna.