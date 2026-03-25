Elbląg. Ciężarówka stanęła w płomieniach

We wtorek (24 marca) po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze ciężarówki na ulicy Mazurskiej w Elblągu.

Jak podał nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku awarii pojazdu.

Ciężarówka stanęła w płomieniach Źródło: KMP w Elblągu

Kierowcy nic poważnego się nie stało. Zdążył się ewakuować przed przyjazdem służb.

Droga w kierunku Tolkmicka była przez kilka godzina zablokowana.

Opracował Michał Malinowski

