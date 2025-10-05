Logo strona główna
Olsztyn

Zderzenie dwóch busów. Jedna osoba nie żyje

Do wypadku doszło w niedzielę rano
W wypadku zginęła jedna osoba
Źródło: tvn24.pl
Jedna osoba zginęła, a pięć jest rannych po wypadku, do którego doszło w niedzielę rano w miejscowości Dybowo (woj. warmińsko-mazurskie). Jak przekazuje policja, zderzyły się dwa osobowe busy, w których łącznie podróżowało 10 obywateli Litwy.

Do tragedii doszło na drodze krajowej S61 Ełk - Szczuczyn. Jak przekazał aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na tył busa z lawetą, który najprawdopodobniej zatrzymał się na pasie awaryjnym najechał inny bus, którym podróżowało siedem osób. Jedna z nich zginęła.

Siedział na jezdni, nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedział na jezdni, nie żyje

Rzeszów

Poszkodowani to obywatele Litwy

W wypadku pięć osób zostało poszkodowanych. Jak podały służby wojewody, w obu busach podróżowało 10 obywateli Litwy. Zablokowany jest jeden pas ruch w kierunku Suwałk. Dyżurny punktu informacji drogowej przekazał, że wyznaczono objazd na Węźle Guty w stronę Grajewa. Utrudnienia mogą potrwać do czterech godzin.

Do wypadku doszło w niedzielę rano
Do wypadku doszło w niedzielę rano
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ełku
pc

Autorka/Autor: bż/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

TAGI:
WypadkiDrogi w PolscePolicjaWarmińsko-Mazurskie
