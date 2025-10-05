Zderzenie dwóch busów. Jedna osoba nie żyje

Do tragedii doszło na drodze krajowej S61 Ełk - Szczuczyn. Jak przekazał aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na tył busa z lawetą, który najprawdopodobniej zatrzymał się na pasie awaryjnym najechał inny bus, którym podróżowało siedem osób. Jedna z nich zginęła.
Poszkodowani to obywatele Litwy
W wypadku pięć osób zostało poszkodowanych. Jak podały służby wojewody, w obu busach podróżowało 10 obywateli Litwy. Zablokowany jest jeden pas ruch w kierunku Suwałk. Dyżurny punktu informacji drogowej przekazał, że wyznaczono objazd na Węźle Guty w stronę Grajewa. Utrudnienia mogą potrwać do czterech godzin.
Autorka/Autor: bż/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Ełku