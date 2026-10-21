Olsztyn Chcieli z bliska zobaczyć granicę z Rosją. Dostali mandaty za ciekawość Oprac. Michał Malinowski |

Turyści z Belgii zostali ukarani mandatami za naruszenie pasa drogi granicznej Źródło wideo: Straż Graniczna Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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Do zdarzenia doszło w weekend. Kamery zarejestrowały kobietę i mężczyznę w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Turyści z Belgii zignorowali tablicy informacyjne i weszli na pas drogi granicznej. Na miejscu interweniowali strażnicy graniczni z placówki w Braniewie.

- Belgowie przyznali, że byli ciekawi jak wygląda granica zewnętrzna Unii Europejskiej. 40-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta za wejście na pas drogi granicznej zapłacili po 500 złotych - mówi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Turyści z Belgii zostali ukarani mandatami za naruszenie pasa drogi granicznej Źródło zdjęcia: Straż Graniczna

Za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej, fotografowanie strony sąsiedniej i niestosowanie się do znaku drogowego B-1 grożą mandaty do 500 złotych.

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Od początku roku warmińsko-mazurscy strażnicy graniczni zatrzymali 53 osoby, które złamały przepisy, bo z bliska chciały zobaczyć granicę polsko-rosyjską.