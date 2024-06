Byli wierni, ale PiS traci poparcie i w tej grupie

W wyborach do europarlamentu na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 59,7 procent rolników - wynika z sondażu exit poll pracowni Ipsos. To dużo mniej niż w 2019 roku, bo wtedy partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła ponad 70 procent. Rolnicy od początku roku protestują przeciwko wprowadzeniu Zielonego Ładu.

Jak głosowali rolnicy?

W wyborach do europarlamentu w 2024 roku na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 59,7 proc. rolników, na Konfederację Wolność i Niepodległość 15,6 proc., na Koalicję Obywatelską 12,1 proc., na PSL 9,2 proc.., lewica otrzymała 2,3 proc. poparcia.

Wybory po fali protestów rolników

W Polsce od początku roku przetacza się fala protestów rolników przeciwko wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz napływowi towarów z Ukrainy . W marcu Komenda Główna Policji informowała, że zapowiadano ponad 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tysięcy rolników. Rolnicy z Ruchu Młodych Farmerów przygotowali specjalną mapę, na której było można sprawdzić, gdzie odbędzie się najbliższy protest. "Polska stanie" - komentowali wtedy autorzy w mediach społecznościowych. Utrudnienia na drogach były niemal w całej Polsce, w dużych i mniejszych miastach, w okolicach przejść granicznych. Rolnicy blokowali również autostrady. Przyjeżdżali do stolicy.

Z kolei maju bieżącego roku podczas protestu rolników w Sejmie Mariusz Borowiak ze Związku Rolników "Orka" przekazał w imieniu protestujących, że "rozpoczynają strajk głodowy". - Będziemy go kontynuować, aż spotka się z nami premier Donald Tusk - oznajmił.

W założeniach UE Zielony Ład ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę i finalnie doprowadzić do neutralności klimatycznej państw członkowskich do 2050 roku. Zakłada jednak wiele zobowiązań, również dla rolników. Obok napływu ukraińskich produktów stały się one powodem protestów rolniczych w Polsce.