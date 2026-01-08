Niewybuch na lotnisku. Kilkunastu pracowników opuściło obszar

Wrocław Źródło: Google Earth

Do niebezpiecznego znaleziska doszło w czwartek, 8 stycznia, przed godziną 8 rano na terenie starego lotniska przy ulicy Skarżyńskiego, w strefie cargo.

- Podczas prac budowlanych znaleziono niewybuch, powiadomiono patrol saperski oraz policję. Na czas oczekiwania na partol z wojska kilkunastu pracowników we własnym zakresie opuściło ten teren, on jest cały ogrodzony i dozorowany przez odpowiednie służby. To jest daleko od zabudowań, więc tam nie może pojawić się żadna osoba postronna - przekazał tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 200 metrów. Znalezisko nie wpływa na funkcjonowanie lotniska ani ruch samolotów.

