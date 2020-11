Rosja: obecność tureckich sił pokojowych w Górskim Karabachu nie była dyskutowana

Rzecznik Kremla pytany o to, czy Rosja zgodzi się na obecność tureckich sił pokojowych w Górskim Karabachu, powiedział, że "ten temat nie był dyskutowany". - To nie może być temat do dyskusji tylko między Moskwą a Ankarą. Armenia i Azerbejdżan muszą się na to zgodzić - powiedział Pieskow, zapewniając, że "nie było takich porozumień". Zapewnił, że nie było żadnych ustaleń w tej sprawie i wyraził przypuszczenie, że doszło do "różnych interpretacji" w sprawie udziału Turcji w misji pokojowej.