"Rzadko mówimy o tym, że Żydzi także walczyli za Polskę"

Bardzo mnie ta historia zaintrygowała i oburzyła, bo kobieta, która mi ją opowiedziała, mówiła o swoim zmuszonym do emigracji ojcu i bracie, którego wydała siostra zakonna - tak Wioletta Grzegorzewska wyjaśniała w "Xięgarni", jak powstała jej najnowsza powieść "Dodatkowa dusza".

Wioletta Grzegorzewska, znana w Anglii jako Wioletta Greg, to pierwsza polska pisarka nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Doceniono ją za powieść "Swallowing Mercury", czyli "Guguły".

W rozmowie z Filipem Łobodzińskim pisarka opowiedziała o swojej najnowszej książce "Dodatkowa dusza". Akcja powieści toczy się w czasie II wojny światowej. Z pociągu wiozącego Żydów do Treblinki ucieka mężczyzna. Za wszelką cenę pragnie wrócić do Warszawy, by odnaleźć i uratować syna.