Jeszcze niedawno byli częścią "czerwonego muru", teraz oddali pole konserwatystom

Wybory uzupełniające do Izby Gmin w Hartlepool wygrała rządząca Partia Konserwatywna, przejmując bastion Partii Pracy w północno-wschodniej Anglii. Przegrana laburzystów rodzi pytanie o przyszłość Keira Starmera w roli lidera tego ugrupowania.

Kandydatka konserwatystów Jill Mortimer uzyskała w czwartkowych wyborach uzupełniających 51,9 procent głosów, natomiast Paul Williams z Partii Pracy - 28,7 procent, co jest najgorszym wynikiem, jaki laburzyści kiedykolwiek otrzymali w tym okręgu. Oznacza to, że po raz pierwszy od jego utworzenia w obecnym kształcie w 1974 roku okręg Hartlepool będzie reprezentowany przez Partię Konserwatywną. Po II wojnie światowej konserwatyści wygrali w Hartlepool tylko raz - w 1959 roku.

Wyniki z Hartlepool nie mają znaczenia dla układu sił w Izbie Gmin, ponieważ konserwatyści i tak mają w niej dużą przewagę. Głosowanie budziło jednak ogromne zainteresowanie brytyjskich mediów, bo był to pierwszy realny test dla partii politycznych od wyborów parlamentarnych z grudnia 2019 roku, pierwsze jakiekolwiek wybory od czasu wybuchu epidemii COVID-19, pierwsze po brexicie i pierwsze, od kiedy stery w Partii Pracy przejął Keir Starmer.

Hartlepool to również jeden z okręgów, które do niedawna tworzyły "czerwony mur" w północnej i środkowej Anglii. W wyborach z grudnia 2019 roku konserwatyści przejęli wiele z takich okręgów, które od dziesięcioleci były w posiadaniu Partii Pracy.

"Czas na zmiany"

Czwartkowe głosowanie w Hartlepool miało pokazać, czy było to chwilową zmianą nastroju elektoratu, zniechęconego niejednoznacznym stosunkiem laburzystów do brexitu i radykalizmem ich ówczesnego lidera Jeremy'ego Corbyna, czy też konserwatyści na stałe mogą przejąć poprzemysłowe, robotnicze okręgi w tej części kraju. Zwycięstwo Mortimer, a zwłaszcza jego rozmiar, wskazują raczej na to drugie.