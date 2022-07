Pocisk z czasów II wojny światowej odkryty podczas remontu drogi w Bytowie. Mieszkańcy ewakuowani

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 143 dni. Nalegając na turbinę do gazociągu Nord Stream 1, "Niemcy robią dokładnie odwrotność tego, co chce osiągnąć Ukraina - czyli większą presję sankcji, mniejszą zależność od Rosji" - powiedział w wywiadzie dla "Welt" doradca prezydenta Ukrainy Aleksander Rodniański. Jak wynika z analizy ISW, Rosjanie nasilili ataki w Donbasie, co oznacza, że "prawdopodobnie wychodzą z pauzy operacyjnej". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.