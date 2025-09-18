Terapia raka płuca bez skutków ubocznych? Pracują nad nią polscy naukowcy

Rak płuc odpowiada za większość zgonów nowotworowych w Polsce Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi około 85 proc. przypadków raka płuca na świecie. Średnio 80 proc. zdiagnozowanych chorych umiera w ciągu pięciu lat.

Wiele terapii było skutecznych w doświadczeniach na zwierzętach. Nie udało się jednak uzyskać podobnych wyników w badaniach z udziałem pacjentów. Dlatego właśnie opracowaliśmy ten projekt - mówi jego kierowniczka.

Gdańscy naukowcy są przekonani, że wyniki ich badań będą przydatne do opracowywania terapii i szczepionek skierowanych również przeciwko innym nowotworom.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (ICCVS UG) zostało wybrane do udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii Science4EU, która promuje europejskie osiągnięcia badawcze i działania Unii Europejskiej wspierające rozwój nauki - podało biuro prasowe UG.

Gdańscy immunolodzy pracują nad projektem CANVAS. Ma on dostarczyć informacje, które posłużą do opracowania terapii przeciw niedrobnokomórkowemu rakowi płuca (NSCLC). Projekt jest w całości finansowany z unijnego programu "Horyzont Europa", a jego budżet to blisko 1,5 mln euro. "NSCLC stanowi około 85 proc. przypadków raka płuca na świecie. Każdego roku zapadają na niego ponad 2 miliony osób, w tym ponad 300 tys. w Europie. Średnio 80 proc. zdiagnozowanych chorych umiera w ciągu pięciu lat" - przekazano.

Najpierw model, potem terapia

Głównym zadaniem projektu jest szczegółowe scharakteryzowanie modeli in vitro i in vivo tego nowotworu, aby wybrać taki, który będzie najlepiej odtwarzał cechy nowotworu obecnego w organizmie pacjenta. Wiedza ta ma umożliwić opracowanie skutecznej terapii, która dzięki swej precyzji będzie miała minimalne skutki uboczne. Część badawcza projektu zakończyła się we wrześniu 2025 r. - Dowiedzieliśmy się, jak bardzo guz zmienia się po przeniesieniu do hodowli in vitro lub do organizmu zwierząt doświadczalnych. Potrafimy to też sprawdzić i ocenić - poinformowała kierowniczka projektu, dyrektorka ICCVS UG, prof. Natalia Marek-Trzonkowska. Dodała, że wiele badań nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi zakończyło się sukcesem w warunkach in vitro. - Wiele terapii było skutecznych w doświadczeniach na zwierzętach. Nie udało się jednak uzyskać podobnych wyników w badaniach z udziałem pacjentów. Dlatego właśnie opracowaliśmy ten projekt - wyjaśniła. Podkreśliła, że projekt Canvas umożliwił naukowcom odkrycie unikalnych cech raka, które są charakterystyczne dla guza po resekcji, a także utrzymują się w modelach nowotworowych. - Modele są wykorzystywane przez naukowców do badania bezpieczeństwa i skuteczności metod leczenia. Niezwykle ważne jest testowanie terapii w modelu, który maksymalnie przypomina rzeczywisty cel. W naszych badaniach narzędziem terapeutycznym są limfocyty T pacjenta, które namnażamy w laboratorium oraz aktywujemy w obecności komórek nowotworowych - powiedziała. Zaznaczyła, że w przypadku tego typu terapii konieczne jest, aby komórki terapeutyczne rozpoznawały właściwy cel. Dodała, że poprzednie badania nad terapiami limfocytami T były mniej precyzyjne, a naukowcy nie byli świadomi, jak bardzo model różni się od pierwotnego guza. - Projekt Canvas uzupełnia tę lukę. Jesteśmy przekonani, że nasze wyniki będą przydatne do opracowywania terapii i szczepionek skierowanych również przeciwko innym nowotworom - stwierdziła naukowczyni.

Leczenie bez skutków ubocznych?

W komunikacie UG podano, że w immunoterapii nowotworów dotychczas stosowano głównie genetycznie modyfikowane komórki, zwane CAR-T. Podejście opracowywane przez gdańskie ICCVS wykorzystuje w pełni naturalne limfocyty T, które są w stanie namierzać unikalne antygeny nowotworowe nie tylko obecne na powierzchni nowotworu, ale także ukryte wewnątrz komórek nowotworowych. Takie antygeny nie są widoczne dla komórek CAR-T. Prof. Natalia Marek-Trzonkowska podkreśliła, że ta terapia daje szansę na w pełni selektywne leczenie nowotworu, bez skutków ubocznych. - Wykorzystujemy naturalne limfocyty T, co oznacza, że po wyeliminowaniu nowotworu większość komórek terapeutycznych zginie, ale pewna ich część pozostanie w organizmie jako tzw. komórki pamięci. Te ostatnie będą patrolować organizm i zwalczać nowotwór w przypadku jego wznowy - powiedziała. Zapewniła, że praca naukowców nie zakończy się na wygenerowaniu limfocytów T zwalczających nowotwór. - Zdajemy sobie sprawę, że nowotwór jest trudnym przeciwnikiem i będzie próbował stłumić komórki, które wykorzystamy w terapii. Dlatego jednocześnie pracujemy nad strategią przeprogramowania środowiska nowotworowego, które jest wrogie komórkom terapeutycznym. Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę na temat biologii nowotworów oraz interakcji między komórkami nowotworowymi a komórkami odpornościowymi. Im lepiej rozumiemy naszego wroga, tym bliżej jesteśmy jego pokonania lub unieszkodliwienia - powiedziała.

Instytucją koordynującą projekt jest Uniwersytet Gdański. Partnerami badawczymi są Uniwersytet Tor Vergata (Unitov) w Rzymie oraz Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) z Francji. W komunikacie podano, że Uniwersytet Tor Vergata dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie modeli zwierzęcych. Zespół z CEA koncentruje się na bioinformatyce i analizie dużych zbiorów danych, w tym danych genomowych i transkryptomicznych. Z kolei zespół ICCVS wnosi doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu terapii klinicznych z użyciem limfocytów T. Pierwsza faza badań klinicznych, podczas której terapia zostanie wykorzystana na ludziach, jest planowana w ciągu najbliższych dwóch lat. "Horyzont Europa" to program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 z budżetem ponad 93 miliardów euro. Koncentruje się na wspieraniu projektów badawczych, rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań oraz stymulowaniu kluczowych transformacji, takich jak zielona i cyfrowa rewolucja. Ma się to przyczynić do wzrostu konkurencyjności Europy i jej dobrobytu.