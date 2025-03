Siemoniak o deportacjach: będą trwały

Mamy do czynienia z sytuacją, w której gangi działające na terytorium innych państw, Gruzji czy Ukrainy, próbują przenieść swoją działalność do Polski - przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Zapewnił, że zapowiedziane przez premiera i resort deportacje "będą trwały".

- Walka z przestępczością jest jednym z priorytetów naszej prezydencji w obszarze spraw wewnętrznych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której gangi działające na terytorium innych państw, Gruzji czy Ukrainy, próbują przenieść swoją działalność do Polski - powiedział minister. - Wyplenimy to. Policja od miesięcy się przygotowywała do tego - zaznaczył.