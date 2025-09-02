Gdzie wyrzucać starą odzież? Źródło: Shutterstock

Kluczowe fakty: W styczniu 2025 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów tekstylnych - ubrania nie mogą już być wrzucane do pojemnika na śmieci zmieszane, tylko powinny być odwożone do punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

Kolejne organizacje, takie jak Polski Czerwony Krzyż i Ubrania do Oddania, rezygnują ze zbiórki odzieży.

Kupujemy dużo ubrań niskiej jakości, którym trudno dać nowe życie.

1 stycznia w życie weszły przepisy, według których tekstyliów nie można już wyrzucać do śmieci. Niepotrzebne odzież czy obuwie muszą być zbierane osobno i oddawane do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przynajmniej jeden taki punkt powinien znaleźć się w każdej gminie.