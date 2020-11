Rodzina straciła wszystko, ocalał tylko różaniec w nadpalonym piórniku. Sąsiedzi ruszyli z pomocą

Rodzina z Podstolic koło Chodzieży (woj. wielkopolskie) straciła w pożarze dom. Natychmiast ruszyła sąsiedzka zbiórka i pomoc. Udało się zapewnić im wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, a lokalny przedsiębiorca dał dach nad głową. To jeszcze nie koniec.

Stracili wszystko

Na szczęście nikt z pięcioosobowej rodziny nie ucierpiał. Ale zostali bez dachu nad głową i wszelkich przedmiotów potrzebnych do życia. - Z pożaru ocalał tylko różaniec należący do ośmioletniego syna - mówi Paweł Chabik, ojciec trójki dzieci. Chłopiec znalazł go w nadpalonym piórniku, podczas przeszukiwania pogorzeliska.