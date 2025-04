Cła Trumpa obowiązują, protesty w USA, "traumatyczne przeżycie" Owsiaka

Owsiak: WOŚP nie będzie współpracować z firmami reklamującymi się w TV Republika Źródło: TVN24

Weszły w życie cła nałożone przez Donalda Trumpa, w USA odbyły się protesty przeciwko jego polityce, niemiecka minister została uznana za persona non grata we wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republice Serbskiej, Jurek Owsiak poinformował o zniszczeniu ogrodzenia w jego domu. Przedstawiamy najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę.

1. "Traumatyczne przeżycie" Owsiaka

Na ogrodzeniu domu Jerzego Owsiaka pojawiły się namalowane sprayem napisy, między innymi "sepsa" i pięć gwiazdek połączone z jego nazwiskiem. Prezes Fundacji WOŚP poinformował o tym we wpisie na Facebooku. "Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec" - napisał. Stwierdził, że takie działanie to "dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej".

Ruszyła droga krzyżowa Nasz letniskowy dom (120 m2) stoi przy drodze do kościoła. Jest okazja, aby rozwiać te... Posted by Jurek Owsiak on Saturday, April 5, 2025 Rozwiń

"A w poniedziałek ruszamy z kolejnym Konkursem Ofert - kupujemy sprzęt dla pulmonologii, dla jednostek OSP i WOPR (zakupy popowodziowe) i dla Centrum Naukowo-Szkoleniowego w Otwocku. Dwa dni i moc urządzeń i negocjacji cenowych. Nawet nie ma kiedy tego zamalować. A może zostawimy" - dodał na zakończenie wpisu.

Czytaj więcej w: "Błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec". Owsiak pokazuje zniszczone ogrodzenie swojego domu

2. Cła Donalda Trumpa weszły w życie

W sobotę amerykańscy celnicy zaczęli pobierać jednostronne cło w wysokości 10 procent. W przyszłym tygodniu mają zacząć obowiązywać dodatkowe, wyższe cła na towary z 57 państw, które są większymi partnerami handlowymi USA.

Jak podaje Reuters "podstawowa" stawka celna w wysokości 10 proc. zaczęła obowiązywać o godzinie 00.01 w nocy w sobotę (6.01 w Polsce). Płacą ją amerykańscy importerzy i naliczają ją wszędzie - w portach, na lotniskach, w magazynach celnych. Agencja zauważa, że stanowi to "całkowite odrzucenie przez Trumpa systemu wzajemnie uzgadnianych stawek celnych obowiązujących po II wojnie światowej".

Czytaj także: "Cios w najważniejszych sojuszników USA"

3. Protesty przeciwko Trumpowi w USA

W Stanach Zjednoczonych odbyło się ponad tysiąc demonstracji przeciwko polityce Donalda Trumpa. W Waszyngtonie manifestowało około 100 tysięcy ludzi.

W sobotę w kilku europejskich miastach, między innymi w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Lizbonie oraz Londynie, odbyły się protesty mieszkających za granicą Amerykanów, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec radykalnej zmiany polityki zagranicznej i wewnętrznej USA.

Protest w Lizbonie przeciwko polityce Donalda Trumpa Źródło: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

Czytaj więcej w: Tak dużych protestów jeszcze nie było. "Jasny sygnał" dla Trumpa

4. Motoryzacyjny gigant wstrzymuje dostawy do USA

Jaguar Land Rover wstrzyma przez miesiąc dostawy samochodów do Stanów Zjednoczonych. Producent rozważa, jak złagodzić koszty 25-procentowych ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa.

Jaguar Land Rover, należący do indyjskiego Tata Motors, potwierdził tymczasowe zawieszenie eksportu po tym, jak dziennik "The Times" jako pierwszy poinformował o tym planie. "W trakcie prac nad ustaleniem nowych warunków handlowych z naszymi partnerami biznesowymi podejmujemy pewne krótkoterminowe działania, w tym wstrzymanie dostaw w kwietniu - poinformował JLR w oświadczeniu.

Więcej informacji w: Uderzenie w USA. Motoryzacyjny gigant wstrzymuje dostawy

5. Niemiecka minister uznana za persona non grata

Rząd wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej uznał niemiecką minister do spraw europejskich Annę Luhrmann za persona non grata i nakazał policji wywiezienie jej ze swojego terytorium. Jest to reakcja na ogłoszone wcześniej przez Niemcy i Austrię sankcje przeciwko dążącym do secesji politykom RS.

Sankcje, ogłoszone w czwartek w Sarajewie przez minister ds. europejskich Annę Luhrmann i szefową austriackiej dyplomacji Beate Meinl-Reisinger, weszły w życie w piątek.

Więcej informacji znajdziesz w: Niemiecka minister uznana za persona non grata. Eskortowała ją policja