Okupowane przez Rosję obwody pozbawione prądu w wyniku ukraińskich ataków

Ukraiński dron Magura w akcji. Rosyjski Su-30 zestrzelony Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy/Telegram

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

> Ukraina i Rosja podczas rozmów w Stambule ustaliła kolejną wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 na 1000 z możliwością dodatkowej wymiany 200 na 200 – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> W Stambule odbyła się druga runda negocjacji między Ukrainą i Rosją, w których pośredniczy Turcja. Strony uzgodniły między innymi wymianę jeńców. Delegacja rosyjska przekazała Ukraińcom memorandum. Wysunęła przy tym żądania w zamian za zawieszenie broni.

> W wyniku ukraińskich ostrzałów, które spowodowały uszkodzenia linii wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych, obwód zaporoski został całkowicie pozbawiony dostaw energii elektrycznej.

System HIMARS w Chersoniu na północy Ukrainy Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA.

> Większe wydatki na obronność, inwestycje i budowanie konkretnych zdolności w tym obszarze - to kwestie, co do których zgodzili się przywódcy biorący udział w szczycie w Wilnie. Padły tam słowa o "długoterminowym zobowiązaniu" sojuszników względem Ukrainy czy działaniach państw NATO, które "odstraszą Rosję".

> Ataki ukraińskich dronów na obwody kurski i woroneski na zachodzie Rosji wywołały pożary w budynkach mieszkalnych i zakłóciły ruch na autostradzie – poinformowali przedstawiciele władz regionalnych.

> Ukraina właśnie zmieniła zasady wojny. Jej uderzenie dronami osłabiło rosyjską flotę bombowców i ujawniło wrażliwość baz powietrznych na całym świecie - pisze dziennik "Washington Post". W przeprowadzonej w niedzielę operacji specjalnej "Pajęczyna" Ukraińcy zniszczyć lub uszkodzić mieli nawet kilkadziesiąt rosyjskich samolotów wojskowych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo