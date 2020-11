"Nie zamierzamy wysyłać ludzi na pomiar metrów kwadratowych w kościele"

Od soboty maksymalnie 30 osób może przebywać w trakcie nabożeństwa w miejscach kultu religijnego we Francji. Biskupi katoliccy chcieli dostosowania limitu do wielkości kościoła, rozczarowani są też przedstawiciele innych wyznań.

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił we wtorek wieczorem w telewizyjnym orędziu do narodu, że wierni będą mogli ponownie brać udział w nabożeństwach od 28 listopada, ale w miejscu kultu może przebywać maksymalnie 30 osób.

Decyzja władz wywołała "rozczarowanie" i "zdziwienie" wśród biskupów katolickich, którzy chcą, aby limit dostosowany był do wielkości budynku kościoła.

Konferencja Episkopatu Francji (CEF) poinformowała w środę w oświadczeniu, że po rozmowie telefonicznej biskupa Erica de Moulins-Beauforta z prezydentem Macronem ostateczne decyzje odnośnie do liczby wiernych uczestniczących w ceremoniach religijnych ogłoszone zostaną w czwartek. Według CEF otwieranie świątyń nastąpi w dwóch etapach: w sobotę 28 listopada z limitem 30 osób, a następnie po ponownej ocenie sanitarnej 15 grudnia być może z większą liczbą wiernych.

Setki katolików modliły się przed zamkniętymi kościołami we Francji PAP/EPA/YOAN VALAT

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) również uznała ograniczenie do 30 osób za "zbyt restrykcyjne", podkreślając, że wolałaby "zasadę jednej osoby na 4 m kwadratowe". "W obecnym stanie rzeczy CFCM zaleca odłożenie wznowienia modlitw piątkowych do odwołania" i "wzywa meczety, które nie mogą wypełnić 30-osobowego limitu, aby również odwoływały codzienne modlitwy aż do odwołania" - czytamy w oświadczeniu CFCM.