Która lecznicza woda mineralna łagodzi objawy nadużycia alkoholowego?

Lecznicza woda mineralna znana z tego, że łagodzi przykre objawy nadużycia alkoholu to zuber, józef, słotwinka czy kryniczanka? Na to pytanie w "Milionerach" za gwarantowane 40 tysięcy złotych odpowiadała pani Anna Łabieniec-Matusiewicz z Białegostoku.

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" zagrała białostoczanka, która przyznała, że wygraną zamierza przeznaczyć na planowany ślub. W grze pomogą jej trzy koła ratunkowe - pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela.

Która lecznicza woda mineralna znana jest z tego, że łagodzi przykre objawy nadużycia alkoholu?

A: zuber B: józef C: słotwinka D: kryniczanka

Pani Anna nie wiedziała, która z odpowiedzi jest poprawna. Jak przyznała, od lat jest abstynentką, dlatego też nigdy nie interesowała się, co może złagodzić objawy nadużycia alkoholowego.

Hubert Urbański zapytał uczestniczkę o to, którą z odpowiedzi by zaznaczyła, gdyby grała dalej. Pani Anna wskazała odpowiedź D: "kryniczanka". Była to błędna odpowiedź. Wodą, która łagodzi objawy nadużycia alkoholu jest A: "zuber".