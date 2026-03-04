Łoś spacerował wzdłuż drogi

Łoś szedł poboczem drogi Źródło: gryfice24.online

Był spokojny. Nie odnotowano żadnego incydentu związanego z pojawieniem się zwierzęcia na drodze. Kierowcy chętnie jednak nagrywali nietypowego spacerowicza.

Łoś jest największym ssakiem z rodziny jeleniowatych. Samce wyróżniają się charakterystycznym, przypominającym łopaty porożem, które może osiągać ponad 1,5 metra rozpiętości. Samice są mniejsze od samców i nie mają poroża.

Łoś może stanowić zagrożenie. Dorosły samiec może ważyć 700 kilogramów i mierzyć ponad dwa metry w kłębie.

Według danych Ministerstwa Środowiska z 2024 roku w Polsce żyje około 28 tysięcy łosi. Zwierzęta te w Polsce są objęte częściową ochroną.

Opracował Rafał Molenda