Łoś spacerował wzdłuż drogi

Był spokojny. Nie odnotowano żadnego incydentu związanego z pojawieniem się zwierzęcia na drodze. Kierowcy chętnie jednak nagrywali nietypowego spacerowicza.
Łoś jest największym ssakiem z rodziny jeleniowatych. Samce wyróżniają się charakterystycznym, przypominającym łopaty porożem, które może osiągać ponad 1,5 metra rozpiętości. Samice są mniejsze od samców i nie mają poroża.
Łoś może stanowić zagrożenie. Dorosły samiec może ważyć 700 kilogramów i mierzyć ponad dwa metry w kłębie.
Według danych Ministerstwa Środowiska z 2024 roku w Polsce żyje około 28 tysięcy łosi. Zwierzęta te w Polsce są objęte częściową ochroną.
Opracował Rafał Molenda
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: gryfice24.online