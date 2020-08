Koronawirus podwójnie uderza w Afrykę. Kraje czekają na turystów, ale ci nie przybywają

Dwa razy do roku stada roślinożerców w poszukiwaniu wody i jedzenia przemierzają setki kilometrów. Widowiskowy spektakl na równinie Serengeti zawsze oglądały tysiące turystów, ale pandemia to zmieniła. Zyskuje przyroda, tracą afrykańskie kraje. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Setki antylop gnu i dziesiątki zebr przedzierających się przez pełną krokodyli rzekę Mara to najbardziej widowiskowy etap wielkiej migracji zwierząt. Spektakl w reżyserii przyrody jest główną atrakcją Kenii. - Widziałam migracje wiele razy, ale ona nigdy mi się nie znudzi. Czekaliśmy na zwierzęta trzy godziny, ale cieszymy się, że się nie zniechęciliśmy, bo w końcu dotarły – mówi organizatorka wycieczek Maggie Reya.

Dwa razy do roku stada roślinożerców za wodą i jedzeniem wędrują kilkaset kilometrów. Ta wędrówka właśnie trwa. Przez równiny Serengeti kopytne na przełomie sierpnia i września docierają na sawannę Masai Mara. Na ogół u celu czekały na nie tłumy zagranicznych turystów. - To rzecz, którą trzeba raz w życiu przeżyć, jedno z najwspanialszych doświadczeń turystycznych jakie można mieć. Jest to chodliwy, bardzo popularny termin – mówi Jakub Puchajda z biura podróży Travel Consulting.