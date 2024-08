Koszmarny finał długiego weekendu na drogach. 21 ofiar i 265 rannych

Zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych w wypadkach, do których doszło w długi weekend na polskich drogach. Do śmiertelnych zdarzeń w ostatni dzień długiego weekendu doszło w województwach kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Poważny wypadek miał miejsce też w miejscowości Wzdół Rządowy (Świętokrzyskie) - do szpitala trafiło tam sześć osób, w tym troje dzieci.

Jak przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, najtrudniejszym dniem na drogach była sobota, kiedy odnotowano osiem ofiar, w tym czworo motocyklistów.

Łącznie w dniach 15-18 sierpnia zanotowano 230 wypadków, 21 ofiar śmiertelnych i 265 rannych. Zatrzymano również 1451 nietrzeźwych.

Dwie ofiary śmiertelne i czworo rannych - w tym dwoje ciężko - to bilans tragicznego wypadku, do którego w niedzielę doszło w Bronikowie (woj. zachodniopomorskie), gdzie zderzyły się czołowo dwa samochody.

Przed godziną 23 na autostradzie A2 w powiecie brzezińskim (woj. łódzkie) doszło do zderzenia dwóch samochodów. Według świadka, który poinformował nas o wypadku na Kontakt 24, jednym z pojazdów biorących udział w zderzeniu był kamper, który "wbił się w ekran akustyczny".

- Kierujący toyotą avensis stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pas techniczny, gdzie uderzył w stojącego forda transita. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 29-letni pasażer toyoty. Dwie osoby zostały ranne - w poniedziałek rano przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach st. asp. Mariusz Chmiel.

Pasażerka zginęła, dziewięć osób rannych

Z kolei jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 25 w Obodowie, na odcinku pomiędzy Sępólnem Krajeńskim i Bydgoszczą (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe.

Jak przekazała w komunikacie kujawsko-pomorska policja, ofiarą śmiertelną jest pasażerka jednego z samochodów, a wśród rannych jest dziecko. Dwie osoby z najpoważniejszymi obrażeniami przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmierć 80-latka i 30-latki, nastolatkowie w szpitalu

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę również w miejscowości Wyki (powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie), na drodze w kierunku powiatu pleszewskiego. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Po zderzeniu dwóch samochodów okazało się, że na miejscu zginęła jedna z poszkodowanych osób, drugiej nie udało się uratować pomimo długotrwałej reanimacji.

- Obie ofiary śmiertelne podróżowały jednym pojazdem. Jedna z nich to około 80-letni mężczyzna, a druga to około 30-letnia kobieta. W drugim podróżował 18-latek i dwójka dzieci w wieku około 16-lat. Cała trójka została transportowana do szpitala - przekazał w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu 24 młodszy kapitan Mateusz Dymarski z krotoszyńskiej straży pożarnej.

Koniec długiego weekendu. Dziesiątki rannych

Sześć osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w niedzielę wieczorem w miejscowości Wzdół Rządowy (powiat kielecki, woj. świętokrzyskie). Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminna. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-latka kierująca oplem jadąca drogą gminną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu osobowej skodzie, za kierownicą której siedziała 34-letnia kobieta. Do szpitala trafiło sześć osób, w tym troje dzieci podróżujące skodą w wieku od roku do 13 lat - wyjaśniła aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Obie kierujące były trzeźwe.

Poważny wypadek miał również miejsce w Świnoujściu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów w tunelu ranne zostały cztery osoby.

Poszkodowane zostały także osoby, które brały udział na DK58 w wypadkach w okolicach Rucianego-Nidy (woj. warmińsko-mazurskie, ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, jedna osoba ranna), na S6 w okolicy Nowogardu (woj. zachodniopomorskie, zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba ranna) i DK24 nieopodal Skrzydlewa (woj. wielkopolskie, zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba ranna).

Mniej wypadków niż przed rokiem

Policja zwróciła uwagę, że tegoroczne statystki są lepsze niż w roku ubiegłym, kiedy doszło do 284 wypadków, w których zginęły 24 osoby, a 343 zostały ranne. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już 306 punktów. Mapa, którą zobaczyć można na stronach policji, aktualizowana jest przez całe wakacje. Projekt ma zwrócić uwagę na skalę tragedii, do których dochodzi każdego dnia na polskich drogach.

Autorka/Autor:bp

Źródło: Kontakt 24, TVN24, PAP, tvn24.pl