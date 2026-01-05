Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Kolejne ofiary mrozu. Apel służb o czujność

Ofiarami mrozów najczęściej padają osoby bezdomne
Kolejne ofiary mrozu. Dwa zgony w weekend
Źródło: TVN24
Niskie temperatury zbierają kolejne tragiczne żniwo. W ostatni weekend dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, a od początku okresu zimowego liczba ofiar sięgnęła 11. Służby apelują o czujność i reagowanie na sytuacje mogące zagrażać życiu.

W miniony weekend w wyniku wychłodzenia organizmu zmarły dwie osoby. Jedną z ofiar była 70-letnia kobieta, której ciało odnaleziono w pobliżu miejscowości Warnino w województwie zachodniopomorskim. Zwłoki zauważył przypadkowy mężczyzna spacerujący z psem na skraju lasu.

Jak ustaliła policja, kobieta była ostatni raz widziana w niedzielę podczas zakupów. Następnie miała wracać polną drogą do pobliskiej miejscowości Kowalki, jednak tam nie dotarła. Ciało zostało zabezpieczone do badań, a postępowanie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze wykluczyli udział osób trzecich. Z danych służb wynika, że od początku okresu zimowego, czyli od listopada, z powodu wychłodzenia zmarło już 11 osób. Policja i służby pomocowe podkreślają, że części tych tragedii można było zapobiec, gdyby pomoc dotarła na czas. Policjanci, strażnicy miejscy oraz streetworkerzy regularnie patrolują pustostany i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Nie zawsze jednak takie osoby decydują się z pomocy skorzystać.

Klatka kluczowa-139229
Strażnik miejski o pomocy dla osób w kryzysie bezdomności
Źródło: TVN24

- Strażnicy, którzy patrolują ulice Łodzi, bardzo często odwiedzają miejsca, które mają zidentyfikowane jako takie, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Sprawdzamy, weryfikujemy, rozmawiamy z tymi osobami niejednokrotnie doręczając im pomoc w postaci ciepłych kocy, czy też ciepłego posiłku albo ciepłego napoju - podkreśla Marek Marusik z łódzkiej Straży Miejskiej.

Część potrzebujących udaje się przekonać do skorzystania z noclegowni, schronisk lub świetlic, jednak nie wszyscy wyrażają na to zgodę. Jednym z powodów odmowy jest obowiązujący w takich placówkach zakaz spożywania alkoholu.

- W dni powszednie można ogrzać się w galeriach handlowych, natomiast w niedziele i święta są one zamknięte. Wówczas pozostają głównie dworce - mówi kobieta, która obecnie przebywa wraz z partnerem w jednej z łódzkich świetlic.

W wielu dużych miastach, w tym w Łodzi, funkcjonują także nocne autobusy pomocowe, które w godzinach nocnych rozwożą posiłki i zatrzymują się w rejonach dworców oraz innych miejsc, gdzie przebywają osoby w kryzysie bezdomności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zwłoki kobiety znaleziono w wykopie w miejscowości Winnica
Ciało kobiety w wykopie, zmarła z wychłodzenia
WARSZAWA
Szczecin. BEZDOMNI ogrzewalnia
Apel służb o wrażliwość na innych w trakcie mroźnych nocy
Szczecin
Skrajnie wychłodzony mężczyzna miał zaledwie 19,9 stopnia Celsjusza
Był skrajnie wychłodzony, termometr pokazał niecałe 20 stopnie Celsjusza. Nie udało się go uratować
Opole

Policja apeluje o zgłaszanie takich przypadków

Szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu są osoby w kryzysie bezdomności, samotne, w podeszłym wieku, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji apelują więc o zwracanie uwagi na osoby starsze, samotne oraz mające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

- Warto upewnić się, czy nie potrzebują pomocy, chociażby przy zakupach. O trudnej sytuacji sąsiada lub znajomego można także poinformować ośrodek pomocy społecznej - podkreślają.

- Zachęcamy do zgłaszania nam informacji o osobach w kryzysie bezdomności. Zawsze sprawdzamy, czy dana osoba potrzebuje pomocy i czy chce skorzystać z noclegowni. Takie zgłoszenia można przekazywać również za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - mówi kom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W najbliższych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB prognozuje trudne warunki pogodowe w większości kraju. Wymienia wśród nich bardzo niskie temperatury, okresowe opady śniegu i deszczu.

Przypomina, by w tym trudnym pogodowo okresie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa: ubierać się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych, chronić odsłoniętą skórę, unikać kontaktu z wilgocią i regularnie się ruszać.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimapogodaPolicjaBezdomność
Czytaj także:
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
BIZNES
Pilne
Dwie Polki ranne w pożarze w kurorcie. Najnowsze informacje
Polska
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione
WARSZAWA
Malaga
Francis uderza w Andaluzję. Będziemy pod jego wpływem
METEO
Nocna akcja w Jaskini Egzotycznej
Grotołaz nie wrócił z jaskini. Nocne poszukiwania
Katowice
parking samochody
Kierowcy sądzili, że płacą za parkowanie. Pieniądze trafiały do oszustów
Kraków
shutterstock_2416394987_1
Oparzenia to więcej niż uraz skóry. "Wpływ na cały organizm"
Zdrowie
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
Świat
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż. Nagranie z monitoringu
Lubuskie
Zaginiona 14-latka
Zaginęła 14-letnia Kornelia
Rzeszów
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
WARSZAWA
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi
RELACJA
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i Wasyl Maluk
Generał Maluk odchodzi. Na czele SBU stanie szef elitarnego oddziału "A"
Świat
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje zamknięte
WARSZAWA
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
BIZNES
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Przewrócił się na chodniku w centrum miasta. Nie udało się go uratować
Białystok
Magdalena Fręch pokonała w Brisbane Marketę Vondrousovą
Ponad trzy godziny walki. Fręch pokonała mistrzynię Wimbledonu
EUROSPORT
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
BIZNES
2025-03-15T013540Z_1_LVA001779011032025RP1_RTRWNEC_0_7790-BRITAIN-CRASH-TANKER-MORNING-CLIP1-0006
Rzucił się na pomoc matce z córką, nie żyje. "Bezinteresowny bohater"
Świat
Sąd federalny na Manhattanie w Nowym Jorku. To tu Maduro ma usłyszeć zarzuty
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Świat
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
Świat
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica