"Jest coś do dodania, jest coś do wyjaśnienia". Konrad Piasecki o TVN24+

Konrad Piasecki zapowiedział nowości w serwisie TVN24+. Współprowadzący "Podcastu politycznego" i serii "Tajemnice III RP" mówił o zbliżającym się materiale.

"Podcast polityczny", współprowadzony z Arletą Zalewską, i "Tajemnice III RP" - to nowości, o których mówił Konrad Piasecki na antenie TVN24 w związku ze startem TVN24+. - Jest coś do dodania, jest coś do wyjaśnienia - mówił. - Już teraz w serwisie dostępny jest pierwszy materiał z serii "Tajemnice III RP" - Stanisław Tymiński. Operacja służb czy przypadkowy bohater?

Dziennikarz zapowiedział również materiał o śmierci Andrzeja Leppera.

Konrad Piasecki o starcie TVN24+ Źródło: TVN24

TVN24+ to miejsce dla każdego, kto szuka nowej jakości i szerszej perspektywy oraz pragnie jak najpełniej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. W jednym intuicyjnym serwisie łączymy bogaty wybór formatów: audycje na żywo, materiały wideo, podcasty czy interesujące artykuły, także w wersji audio, a wszystko w nowoczesnej formie i z wygodnymi funkcjonalnościami.

