"Ten tydzień zadecyduje o kształcie epidemii przez najbliższe trzy miesiące"

Resort zdrowia poinformował w środę o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce . Ministerstwo przekazało także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Jest to najwyższy dobowy bilans zakażeń i śmierci od początku epidemii. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 439 536 osób, z których zmarło 6475.

"Dwie trzecie tych przypadków zależy od nas"

Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce stwierdził, że "sytuacja jest naprawdę, naprawdę niezwykle niepokojąca". Dodał, że ona sam, jak również "chyba wszyscy eksperci" od kilku tygodni mówią, że "początek listopada, połowa listopada to jest ten moment szczytu pandemii".

- Ten tydzień moim skromnym zdaniem zadecyduje o kształcie epidemii przez najbliższe trzy miesiące aż do przełomu stycznia i lutego, gdzie możemy mieć sytuację nasilenia jeszcze infekcji z powodu grypy. Grypy będzie pewnie mniej w tym roku, ale jednak ona będzie - mówił Sutkowski.

Lekarz ocenił, że "zbliżamy się bliżej wykładniczej niż liniowej zależności". - Oby ta tendencja się odwróciła. Dwie trzecie tych przypadków zależy od nas, co powtarzamy w kółko. Od naszych zachowań, od naszego stosunku do pandemii. Co tu dużo mówić - od wiary w naukę zależy wszystko - powiedział.