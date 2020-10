Atak nożownika w Nicei. Trzy osoby nie żyją

Mer Nicei Christian Estrosi dodał, że podejrzany został zatrzymany niedaleko bazyliki Notre Dame. Według niego do samego ataku doszło w lub w pobliżu świątyni. Agencja Reutera podaje zaś, podając za źródło policję, że do ataku doszło w kościele. Według mera wszystko wskazuje na atak terrorystyczny. Do Nicei wybiera się prezydent Emmanuel Macron.