Donald Tusk przeszedł test na koronawirusa. "Jestem negatywny"

"Całe życie starałem się być pozytywny"

Na początku rozmowy, Tusk był pytany o to, czy może już wychodzić z domu. - Jako człowiek po kwarantannie i zdrowy, sam siebie obsługuję: czyli zakupy i tego typu rzeczy. Ale ograniczam to do absolutnego minimum. Tutaj w Brukseli jest to dozwolone. Policja nie reaguje na ludzi, którzy ćwiczą lub biegają na świeżym powietrzu, idą na spacer z psem lub z dzieckiem - mówił Tusk.