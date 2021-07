Pierwsza w historii Francuzka ze Złotą Palmą. Spike Lee zaliczył wpadkę

Cannes 2021. Nagrody podzielone wśród faworytów

Kolejną niespodzianką było przyznanie Grand Prix, czyli drugiej co do ważności nagrody wieczoru. Po raz czwarty w historii doceniono nią dwa filmy: "A Hero" Asghara Farhadiego oraz "Przedział numer 6" Juho Kuosmanena. Również ex aequo przyznano Nagrodę Jury. Otrzymali ją zdobywca Złotej Palmy z 2010 roku Apichatpong Weerasethakul za film "Memoria" oraz zdobywca Złotego Niedźwiedzia podczas Berlinale 2019 Nadav Lapid za film "Ahed's Knne".

Cannes 2021. Lista nagrodzonych

Złota Palma - "Titane" Julia Ducournau Grand Prix: ex aequo Asghar Farhadi "A Hero" oraz Juho Kuosmanen "Przedział numer 6" Nagroda Jury: ex aequo Nadav Lapid za film "Ahed's Knee" oraz Apichatpong Weerasethakul za film "Memoria" Najlepsza reżyseria: Leos Carax "Annette" Najlepszy scenariusz: "Drive My Car" Hamaguchi Ryusuke i Takamasa Oe Najlepsza rola kobieca: Renate Reinsve za film "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera Najlepsza rola męska: Caleb Landry Jones za rolę w filmie "Nitram" Justina Kurzela Złota Palma dla filmu krótkometrażowego: Tang Yi za "All The Crowds In The World". Złota Kamera dla najlepszego debiutu reżyserskiego: Antoneta Alamat Kusijanović "Murina"