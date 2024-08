A to niejedyne, co mężczyzna miał na sumieniu. Jak się okazało, mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, jest objęty dożywotnim zakazem kierowania pojazdami oraz jest poszukiwany do odbycia kary 11 miesięcy więzienia za kierowanie w stanie nietrzeźwości, a także niestosowanie się do zakazu sądowego. Curyk podała, że zatrzymany 20-latek, oprócz odbycia zaległej kary, odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do zakazu sądowego oraz do decyzji o cofnięciu uprawnień, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.