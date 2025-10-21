Zbigniew Bogucki Źródło: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

325,5 milionów złotych - taki budżet na 2026 rok zaplanowała Kancelaria Prezydenta RP. To o 26,6 milionów złotych więcej niż w 2025 roku (wzrost o 8,9 procent). Zwiększenie wydatków wynika głównie z kontynuowania "inwestycji i remontów", które - jak argumentuje kancelaria - "wynikających z regulacji prawnych, mających na celu dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP". 16 października proponowany budżet Kancelarii Prezydenta RP był opiniowany podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wcześniej tego samego dnia temat budżetu kancelarii pojawił się także w programie "Graffiti" Polsat News 16 października. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki, odpowiadając na pytanie o obawy przed ewentualnym cięciem budżetu na przyszły rok, odparł: "No [jest] takie stare powiedzenie 'lekarzu ulecz najpierw siebie'. Jeżeli patrzymy na wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu...". I tu wtrącił się prowadzący program dziennikarz Marcin Fiołek: "One o 6,8 [procent] bodaj rosną".

"To one także bardzo mocno rosną, tylko rosną z zupełnie innego pułapu, panie redaktorze" - kontynuował Bogucki. "Więc te wydatki były potężne, one są dużo, dużo, dużo większe niż kancelarii prezydenta, podobnie wydatki [Kancelarii] Sejmu, podobnie wydatki [Kancelarii] Senatu". I kontynuował:

Z tych czterech, no można powiedzieć najważniejszych instytucji w państwie, kancelaria prezydenta wydaje najmniej. Jest najmniejszą instytucją, najbardziej oszczędną, najbardziej można powiedzieć sprawną, zatrudniającą najmniej ludzi. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP "Graffiti" Polsat News, 17 października 2025 roku

Na koniec Bogucki dodał: "Więc, jeżeli ktoś mówi o tym, że wydatki kancelarii prezydenta rosną, to najpierw niech zobaczy, jak zbudował, jak rozbuchał swoje wydatki w kancelarii premiera, Sejmu i Senatu. I myślę, że wtedy to będzie uczciwe".

Sprawdziliśmy więc wydatki i zatrudnienie w wymienionych przez Zbigniewa Boguckiego instytucjach. Dane nie potwierdzają słów szefa kancelarii prezydenta.