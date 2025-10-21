325,5 milionów złotych - taki budżet na 2026 rok zaplanowała Kancelaria Prezydenta RP. To o 26,6 milionów złotych więcej niż w 2025 roku (wzrost o 8,9 procent). Zwiększenie wydatków wynika głównie z kontynuowania "inwestycji i remontów", które - jak argumentuje kancelaria - "wynikających z regulacji prawnych, mających na celu dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP". 16 października proponowany budżet Kancelarii Prezydenta RP był opiniowany podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Wcześniej tego samego dnia temat budżetu kancelarii pojawił się także w programie "Graffiti" Polsat News 16 października. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki, odpowiadając na pytanie o obawy przed ewentualnym cięciem budżetu na przyszły rok, odparł: "No [jest] takie stare powiedzenie 'lekarzu ulecz najpierw siebie'. Jeżeli patrzymy na wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu...". I tu wtrącił się prowadzący program dziennikarz Marcin Fiołek: "One o 6,8 [procent] bodaj rosną".
"To one także bardzo mocno rosną, tylko rosną z zupełnie innego pułapu, panie redaktorze" - kontynuował Bogucki. "Więc te wydatki były potężne, one są dużo, dużo, dużo większe niż kancelarii prezydenta, podobnie wydatki [Kancelarii] Sejmu, podobnie wydatki [Kancelarii] Senatu". I kontynuował:
Z tych czterech, no można powiedzieć najważniejszych instytucji w państwie, kancelaria prezydenta wydaje najmniej. Jest najmniejszą instytucją, najbardziej oszczędną, najbardziej można powiedzieć sprawną, zatrudniającą najmniej ludzi."Graffiti" Polsat News, 17 października 2025 roku
Na koniec Bogucki dodał: "Więc, jeżeli ktoś mówi o tym, że wydatki kancelarii prezydenta rosną, to najpierw niech zobaczy, jak zbudował, jak rozbuchał swoje wydatki w kancelarii premiera, Sejmu i Senatu. I myślę, że wtedy to będzie uczciwe".
Sprawdziliśmy więc wydatki i zatrudnienie w wymienionych przez Zbigniewa Boguckiego instytucjach. Dane nie potwierdzają słów szefa kancelarii prezydenta.