Wiceminister Jabłoński: musimy być gotowi na działania prowokacyjne z użyciem Grupy Wagnera

Musimy zwiększyć ochronę naszych granic. Unia Europejska musi być przygotowana, aby odpowiednio zareagować, jeżeli jakiekolwiek wrogie działania by się pojawiły - mówił w czwartek podsekretarz stanu w polskim MSZ Paweł Jabłoński po zakończeniu obrad ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty w Brukseli, na którym przekazał informację o zwiększonej aktywności Grupy Wagnera na Białorusi. - Jeśli mamy obecność na Białorusi zorganizowanych grup paramilitarnych czy militarnych, to ryzyko różnego rodzaju prowokacji wzrasta - dodał.

- Przekazałem (...) pozostałym ministrom informację o zwiększającej się aktywności Grupy Wagnera na Białorusi. O tym, że może dojść do kolejnych prowokacji. To są działania rosyjskie, działania białoruskie, które mogą być wymierzone w bezpieczeństwo Polski, w bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Musimy zwiększyć ochronę naszych granic. Unia Europejska musi być przygotowana, aby odpowiednio zareagować, jeżeli jakiekolwiek wrogie działania by się pojawiły - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

- Unia Europejska może podejmować działania polityczne, żeby przygotować się na ewentualne działania o charakterze agresywnym, prowokacyjnym. Musimy być gotowi, że z takimi działaniami możemy mieć do czynienia. Atak na naszą granicę zorganizowaną grupą nielegalnych imigrantów, przewożoną na terytorium Białorusi przez siły białoruskie przy pełnej koordynacji z Rosją, to coś, z czym mamy do czynienia z różną intensywnością od 2021 roku. Musimy zdawać sobie sprawę, że takie próby mogą być również ponawiane. Dodatkowo, jeśli mamy obecność na Białorusi zorganizowanych grup paramilitarnych czy militarnych, to ryzyko różnego rodzaju prowokacji wzrasta - ocenił.

Bojownik Grupy Wagnera na Białorusi Reuters

Podkreślił, że ochrona zewnętrznych granic UE to zadanie, które powinno łączyć wszystkie państwa Wspólnoty. - Państwa, które są państwami granicznymi, nie mogą być pozostawione same sobie. Odpowiedzią na rosnące zagrożenie migracyjne, na zagrożenie migracją, która ma charakter wojny hybrydowej, ma charakter działań mających obniżyć bezpieczeństwo, musi być wzmocnienie wspólnej polityki unijnej. Zwiększenie funduszy dla państw na ochronę granic. Zwiększenie możliwości udzielenia takiego wsparcia przez Frontex - stwierdził.

- My się sprzeciwiamy otwieraniu granic dla niekontrolowanej imigracji, wpuszczaniu jak najszerszych grup ludzi, do czego niestety dążą niektóre podmioty w Europie. My mówimy jasno: jeśli mamy być bezpieczni, to przed nielegalną imigracja musimy być w stanie się obronić. Polska pokazała, jak to robić, natomiast potrzebne jest większe wsparcie i dla Polski, i dla innych państw - podsumował Jabłoński.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kab

Źródło: PAP