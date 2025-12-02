Pijany urzędnik w starostwie powiatowym. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w Żaganiu Źródło: Google Maps

Informację o interwencji policji w starostwie otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził nam to podkomisarz Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

- Do interwencji doszło 27 listopada w Żaganiu. Otrzymaliśmy zgłoszenie ze starostwa powiatowego w Żaganiu o podejrzeniu, że jeden z pracowników może być nietrzeźwy. Na miejsce przyjechali policjanci - powiedział.

Dodał, że na miejscu podejrzenia się potwierdziły, urzędnik był nietrzeźwy.

Starosta: sytuacja jest poważna

- Pracownik miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to wykroczenie przewidziane w artykule 70 kodeksu wykroczeń. Została sporządzona dokumentacja, trwają czynności - dodał podkomisarz Arkadiusz Szlachetko.

O komentarz poprosiliśmy również Starostwo Powiatowe w Żaganiu.

- Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Mamy wewnętrzne procedury, które już wdrożyliśmy - regulamin kontroli trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu - mówi w rozmowie z tvn24.pl Anna Michalczuk, starosta powiatu żagańskiego. - Sytuacja jest poważna, musimy dbać o dobre imię urzędu, ale też o komfort pracy innych pracowników oraz komfort mieszkańców, którzy przychodzą do urzędu - dodaje.