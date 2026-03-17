Z trzema promilami przejechała ponad 100 kilometrów

Wschowa. Kompletnie pijana kobieta "za kółkiem" Źródło: TVN24

W sobotę przed południem, policjanci wschowskiej drogówki otrzymali informacje o dziwnie poruszającym się samochodzie Renault. Na numer alarmowy niebezpieczną jazdę zgłosili inni kierujący.

Policjanci ruszyli za wskazanym pojazdem i zatrzymali kierującą do kontroli na jednej ze wschowskich ulic.

- Po otwarciu drzwi pojazdu wyczuli bardzo silną woń alkoholu. W związku z tym przebadali 37-letnią mieszkankę Wrocławia alkomatem. Wyniki to ponad trzy promile - przekazuje aspirant Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Przejechała ponad 100 kilometrów

Kobieta siedząca za kierownicą oświadczyła, że wyjechała niedawno z Wrocławia i pokonała ponad 100 kilometrów, jadąc drogą ekspresową, a następnie krajową. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

- Dobrze, że ktoś zareagował. Dzięki temu bardzo nieodpowiedzialna kierująca została wyeliminowana z dalszej jazdy - podkreśla Cieślakowski.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kobiecie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

