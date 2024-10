Policjantka zauważyła, że kierowca sięga po butelkę. Wtedy zaczął uciekać

Sierżant Ewelina Hamulska wracała z komisariatu do domu. Przejeżdżając przez wieś Tarnów (woj. lubuskie) zwróciła uwagę na kierowcę peugeota, który jej zdaniem nietypowo się zachowywał. Mężczyzna sięgał po butelkę, a policjantka miała przeczucie, że zawiera ona alkohol.

- Gdy policjantka podjechała do mężczyzny i chciała do niego podejść, ten od razu ruszył i zaczął uciekać. Funkcjonariuszka wróciła do swojego auta i po kilkuset metrach zajechała mu drogę. Następnie zabrała mężczyźnie kluczyki i o całej sytuacji poinformowała dyżurnego - relacjonuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.