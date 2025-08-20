Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

67-latek spowodował w sobotę wypadek na ulicy Daszyńskiego w Szlichtyngowie. Mężczyzna potrącił 6-latka. - Poszkodowanego chłopca, który był w ciężkim stanie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala - przekazał aspirant Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Bezpośrednio po wypadku mężczyzna miał we krwi 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania wypadku drogowego w tymże stanie.

Pijany kierowca potrącił 6-latka Źródło: KPP Wschowa

Na wniosek prokuratora sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 67-latka na trzy miesiące. - Wsiadanie za kierownicę pojazdu po wcześniejszym spożywaniu alkohol jest skrajnie nieodpowiedzialne i nikomu nie powinno przyjść do głowy. Kierujący, którzy decydują się na tak niebezpieczne zachowanie, nie szanują zdrowia ani życia własnego oraz osób, które mogą znaleźć się na ich drodze. Policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla takich kierowców - przypomniał aspirant Cieślakowski.