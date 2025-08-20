Logo strona główna
Lubuskie

Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"

Pijany kierowca potrącił 6-latka
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Był pod wpływem alkoholu, mimo to wsiadł za kierownicę. 67-latek, który potrącił w Szlichtyngowej (woj. lubuskie) 6-letniego chłopca, usłyszał już zarzut. Grozi mu nawet 16 lat więzienia.

67-latek spowodował w sobotę wypadek na ulicy Daszyńskiego w Szlichtyngowie. Mężczyzna potrącił 6-latka. - Poszkodowanego chłopca, który był w ciężkim stanie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala - przekazał aspirant Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Bezpośrednio po wypadku mężczyzna miał we krwi 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania wypadku drogowego w tymże stanie.

Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Źródło: KPP Wschowa

Na wniosek prokuratora sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 67-latka na trzy miesiące. - Wsiadanie za kierownicę pojazdu po wcześniejszym spożywaniu alkohol jest skrajnie nieodpowiedzialne i nikomu nie powinno przyjść do głowy. Kierujący, którzy decydują się na tak niebezpieczne zachowanie, nie szanują zdrowia ani życia własnego oraz osób, które mogą znaleźć się na ich drodze. Policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla takich kierowców - przypomniał aspirant Cieślakowski.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wschowa

PolicjaAlkoholDrogi w Polscedzieci
