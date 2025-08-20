Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"

67-latek spowodował w sobotę wypadek na ulicy Daszyńskiego w Szlichtyngowie. Mężczyzna potrącił 6-latka. - Poszkodowanego chłopca, który był w ciężkim stanie, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala - przekazał aspirant Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
Bezpośrednio po wypadku mężczyzna miał we krwi 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania wypadku drogowego w tymże stanie.
Na wniosek prokuratora sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 67-latka na trzy miesiące. - Wsiadanie za kierownicę pojazdu po wcześniejszym spożywaniu alkohol jest skrajnie nieodpowiedzialne i nikomu nie powinno przyjść do głowy. Kierujący, którzy decydują się na tak niebezpieczne zachowanie, nie szanują zdrowia ani życia własnego oraz osób, które mogą znaleźć się na ich drodze. Policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla takich kierowców - przypomniał aspirant Cieślakowski.
Autorka/Autor: aa/tok
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Wschowa