Pościg za 24-latkiem. Zaatakował gazem policjanta, uszkodził dwa radiowozy

W niedzielę policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie za przekroczenie prędkości kierowcę volkswagena passata.

- Kiedy funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę, kierowca zaatakował jednego z nich gazem i odjechał - informuje starszy aspirant Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Uszkodził dwa radiowozy

Policjanci ruszyli za nim w pościg i natychmiast poinformowali dyżurnego o zdarzeniu. Do akcji zaangażowano wszystkie okoliczne patrole.

Mężczyzna uciekał w kierunku miejscowości Długie drogami gruntowymi, a następnie drogą krajową numer 22 w stronę Dobiegniewa. Tam porzucił samochód i próbował uciekać pieszo. W trakcie próby ucieczki kierowca uszkodził dwa radiowozy.

Jeden z radiowozów wylądował w rowie Źródło: Lubuska policja

Po pościgu mundurowi zatrzymali 24-latka.

- Okazało się, że nie powinien on wsiadać za kierownicę, ponieważ miał orzeczone trzy zakazy prowadzenia pojazdów - wyjaśnia Bartos.

W czasie ucieczki uderzył w radiowóz Źródło: Lubuska policja

Areszt i wysoki mandat

Mężczyzna usłyszał zarzuty: niestosowania się do kolejnego zakazu sądowego, czynnej napaści na policjanta i niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do tego odpowie za wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki - policjanci ukarali go mandatem w wysokości ponad osiem tysięcy złotych. W środę Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

