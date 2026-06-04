Lubuskie Pożar w zakładzie utylizacji odpadów. Spłonęła hala Oprac. Rafał Molenda |

Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w gminie Sława w województwie lubuskim Źródło wideo: KW PSP Gorzów Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim

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Do groźnego pożaru doszło w nocy w Ciepielówku w gminie Sława. Ogień w zakładzie utylizacji odpadów pojawił się w czwartek o godzinie 3.38. Do walki z pożarem wyjechało 17 zastępów ratowniczo-gaśniczych z całego regionu.

- Pierwsze zastępy straży pożarnej, które pojawiły się na miejscu, zastały w pełni rozwinięty pożar w głównej hali o powierzchni około trzech tysięcy metrów kwadratowych - poinformował Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Pożar w zakładzie utylizacji odpadów Źródło zdjęcia: KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim

Nie doszło do skażenia

Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych. W miejsce pożaru dotarła również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania.

- Na miejscu pracował również inspektor ochrony środowiska z racji tego, że zakład zajmował się nie tylko utylizacją padłych zwierząt, ale też odpadami medycznymi i chemicznymi. Nie doszło do skażenia środowiska - woda pożarowa zebrana została w specjalistycznym układzie zamkniętym systemu, który zapobiega przenikaniu odpadów do wód gruntowych - powiedział nam Arkadiusz Kaniak.

Pożar w zakładzie utylizacji odpadów Źródło zdjęcia: KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim

Czterogodzinna akcja gaśnicza

Po trwającej cztery godziny akcji ogień udało się opanować. Nikt nie ucierpiał i nie ma zagrożenia chemicznego dla pobliskich mieszkańców.

- Działania strażaków na miejscu nadal trwają. 12 zastępów zabezpiecza pogorzelisko. Strażacy schładzają rozgrzaną konstrukcję metalowej hali. Zabezpieczanie terenu objętego pożarem może potrwać jeszcze wiele godzin - dodaje Arkadiusz Kaniak.

Przyczyny pożaru nie są znane. Sprawę wyjaśniają policjanci i biegli z zakresu pożarnictwa.

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