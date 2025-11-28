Kierowca ciężarówki zginął po pościgu. Śledztwo przeniesione do innego miasta

Do zdarzenia doszło w Skwierzynie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Decyzja prokuratora okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim o przeniesieniu śledztwa ma na celu zachowanie bezstronności, gdyż dotyczy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu i Komisariatu Policji w Skwierzynie - poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci (zagrożenie karą od 3 miesięcy do pięciu lat więzienia) i niedopełnienia obowiązków (do 3 lat więzienia).

Policyjna interwencja na S3. Nie żyje kierowca ciężarówki Źródło: Gorzowianin.com

Tragiczny finał policyjnego pościgu

Do zdarzenia doszło w sobotę, 22 listopada, wieczorem na drodze ekspresowej S3, w okolicach Skwierzyny (Lubuskie). Policjanci podjęli tam pościg za kierującym tirem, który swoim sposobem jazdy stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu i nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Na węźle Skwierzyna funkcjonariusze doprowadzili do zatrzymania się tira. Aby uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę policjanci użyli siły fizycznej, wyciągając go zza kierownicy.

W trakcie tych czynności kierowca pojazdu i jeden z funkcjonariuszy zostali potrąceni przez tira, którym kierował pokrzywdzony. Na skutek potrącenia 61-letni, obywatel Węgier - zatrzymywany kierowca tira - poniósł śmierć na miejscu, a policjant doznał obrażeń urazu nogi.

Wszyscy funkcjonariusze biorący udział w interwencji byli trzeźwi.

Czekają na wyniki badań zmarłego kierowcy

Sekcja zwłok 61-latka wykazała, że przyczyną jego śmierci był uraz wielonarządowy będący wynikiem potrącenia przez ciężarówkę. Wyniki badań toksykologicznych mających ustalić czy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji będą znane za kilka tygodni. - Na tym etapie śledztwa, policjanci biorący udział w pościgu i zatrzymaniu kierowcy tira zostali przesłuchani w charakterze świadków. W sprawie toczą się czynności procesowe, mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia – powiedziała prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Kierowca ciężarówki zginął na miejscu Źródło: Gorzowianin.com

OGLĄDAJ: TVN24 HD