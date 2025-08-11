Pokłócili się w aucie, nagle pasażer zaciągnął hamulec ręczny

Dachowanie na DK27. Pasażer zaciągnął hamulec ręczny Źródło: KMP Zielona Góra

Jak przekazała rzeczniczka zielonogórskiej policji podinsp. Małgorzata Stanisławska, do zdarzenia doszło w sobotę na drodze krajowej nr 27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami.

- Wiadomo, że żona wiozła swojego nietrzeźwego męża, skądś wracali. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Mąż postanowił zaciągnąć hamulec ręczny. Zrobił to z zaskoczenia - poinformowała policjantka.

Dachowanie po nieoczekiwanym hamowaniu Źródło: KMP Zielona Góra

W efekcie kobieta straciła panowanie nad samochodem, najpierw auto zjechało na pobocze, a potem dachowało. Sprawca doznał obrażeń głowy, kobiecie nic się nie stało. - Obrażeń doznał tylko sprawca, więc w takim przypadku zdarzenie jest klasyfikowane jako kolizja. Policjanci sporządzili do sądu wniosek o ukaranie - dodała Stanisławska.

Zaciągnięcie hamulca ręcznego podczas jazdy może mieć różne konsekwencje. Od uszkodzenia pojazdu po utratę kontroli nad autem. - Tutaj szczęśliwie wyglądało to tak, że małżeństwo wylądowało na poboczu i tam dopiero doszło do dachowania, ale równie dobrze kierująca mogła zderzyć się z innym pojazdem i wtedy skutki mogłyby być znacznie poważniejsze - mówi policjantka. - Takich rzeczy po prostu się nie robi. To jest niedopuszczalne - dodała.

Autem podróżowało małżeństwo Źródło: KMP Zielona Góra

Pokłócili się, zaciągnął hamulec

W podobnych okolicznościach doszło do wypadku niedaleko Inowrocławia, w czerwcu 2024 roku. Wtedy w wypadku ucierpiał pięcioletni chłopiec, który odniósł poważne obrażenia ciała. 42-letni pasażer usłyszał wówczas zarzut umyślnego spowodowania wypadku i narażenia na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Mężczyzna trafił też do aresztu.