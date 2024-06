Przez internetową przyjaźń z "amerykańskim lekarzem" straciła oszczędności

45-latka poprosiła o pomoc policjantów z Nowej Soli (woj. lubuskie). Kobieta opowiedziała funkcjonariuszom o mężczyźnie, którego poznała w internecie. Nowy „przyjaciel” pisał, że jest amerykańskim lekarzem. Po pewnym czasie zaproponował, że przyjedzie do Polski. - Przyjaźń trwała kilkanaście dni, aż do czasu, kiedy to mężczyzna chciał przylecieć do Polski i poprosił o finansowe wsparcie. 45-latka chcąc mu pomóc kilkukrotnie przelewała pieniądze za granicę. Gdy zorientowała się, że stała się ofiarą oszusta - przyjaźń się zakończyła - powiedziała asp. Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka policji w Nowej Soli.