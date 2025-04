Gorzów Wielkopolski. Ruszył proces w sprawie zabójstw seniorek Źródło: TVN24

Zapadł wyrok w sprawie zabójstw trzech starszych kobiet w 2023 roku. Młodzi mężczyźni zabijali dla pieniędzy. Jeden z nich został skazany na dożywocie, drugi na 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Na ławie oskarżonych zasiadło dwóch młodych mężczyzn. To mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego (woj. lubuskie). 18-letni dzisiaj Wiktor S. został oskarżony o zabójstwa w związku z rozbojami na 75-latce i 82-latce oraz usiłowanie zabójstwa, w związku z rozbojem na 88-letniej kobiecie.

Z kolei 20-letni obecnie Maciej S. odpowiadał za te same przestępstwa, a ponadto także za zabójstwo drugiej 75-latki z Brójec.

Zabijali dla pieniędzy

Oskarżeni to koledzy z małej wsi, którzy - jak ustalono, z braku pieniędzy - podjęli decyzję o zamordowaniu pierwszej z kobiet. Seniorka została wytypowana przez nich zupełnie przypadkowo. Wszystko zaplanowali z jeszcze jednym mężczyzną, który ostatecznie nie wziął udziału w zbrodni.

Według planu - jak zeznał 18-latek - on miał stać na czatach, a jego starszy kolega miał zabić 75-latkę i ukraść jej 100 złotych.

Niedługo potem zaplanowali kolejne zabójstwo, tym razem wiedzieli, że starsza kobieta ma większe oszczędności. W połowie lutego dokonali drugiego morderstwa, kradnąc 82-letniej kobiecie 10 tysięcy złotych. Łup mieli podzielić po połowie.

Kilka miesięcy później, kiedy pieniądze im się skończyły, zaplanowali kolejne zabójstwo. Podział ról był ten sam - 18-latek stał na czatach, a starszy miał dokonać zbrodni. 20 czerwca 20-latek, podając się za przedstawiciela dostawcy prądu, zapukał do drzwi, jednak 88-latka nie wpuściła go do środka. Czujna seniorka wezwała policję. Kiedy młodszy z nich zobaczył nadjeżdżający radiowóz, ostrzegł drugiego z mężczyzn, dzięki czemu udało im się uciec.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie mieli pieniędzy, postanowili zabijać starsze kobiety. Pierwszej ukradli 100 złotych.

Zatrzymanie mężczyzn

Starszego z mężczyzn policjanci zatrzymali 27 grudnia 2023 roku w związku z kolejnym zabójstwem w Brójcach, do którego doszło w połowie września. Ofiarą była 75-letnia Emilia Ł.

- Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów pozwoliły na wskazanie osoby, która najprawdopodobniej dopuściła się popełnienia przestępstwa - informował podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, a następnie decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Lubuscy policjanci szybko ustalili, że mężczyzna ma na swoim sumieniu również inne zabójstwo, do którego doszło wcześniej, między 12 a 15 lutym 2023 roku, w Łagowcu - miejscowości oddalonej o trzy kilometry od Brójec. Zamordowano tam 82-letnią kobietę. Na ciele ofiary znajdowały się liczne ślady duszenia oraz obrażenia zadane tępym narzędziem. Ciało kobiety odkrył pracownik pomocy społecznej, który regularnie odwiedzał seniorkę.

- Ustalenia te zainicjowały intensywne działania lubuskich policjantów w kontekście wiedzy o dokładnych okolicznościach śmierci 82-latki. Ta sprawa jednak nadal pozostawała niewykryta - wyjaśnia Maludy.

Policjanci ustalili, że zabójstwa miał dokonać wtedy 19-letni mężczyzna razem z niespełna 17-letnim kolegą. Policjanci zatrzymali drugiego 11 stycznia 2024 roku.

W toku śledztwa ustalono, że stoją również za napaścią na 88-latkę.

Sąd: winni

Gorzowski sąd okręgowy wydał wyrok w sprawie tych brutalnych zabójstw seniorek. Sędzia Arleta Wawrzynkiewicz ogłosiła karę dożywocia dla 20-letniego Macieja S. oraz 20 lat pozbawienia wolności dla Wiktora S.

Wyrok jest nieprawomocny.