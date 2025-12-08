Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Były marszałek skazany po kolizji na S3

Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Zderzenie na trasie S3. Kierowcą był marszałek województwa, zrobił awanturę policji
Źródło: newslubuski.pl 
Były marszałek województwa lubelskiego Marcin Jabłoński (KO) został skazany za spowodowanie niebezpiecznej kolizji na S3 w czerwcu tego roku. W czasie procesu zapewniał, że jest niewinny i na dowód przedstawiał prywatną opinię, z której wynikało, że film, który pojawił się w sieci, został zmanipulowany.

Polityk - jak oceniła policja wezwana do zdarzenia z 26 czerwca 2025 roku - spowodował niebezpieczną kolizję na S3, kiedy najpierw wyprzedził inne auto prawym pasem, a potem zajechał mu drogę. Jabłoński przed sądem przekonywał, że jest niewinny.

W poniedziałek sąd w Sulechowie nieprawomocnie uznał go za winnego spowodowania kolizji i na półtora roku zakazał mu prowadzenia pojazdów. Oprócz tego były marszałek ma zapłacić cztery tysiące złotych grzywny.

Nagranie, które obiegło internet

Przebieg zdarzenia, do którego doszło na 183. kilometrze trasy S3 na odcinku Sulechów-Zielona Góra, widać na nagraniu, które niedługo potem trafiło do sieci. Na filmie, które opublikował NewsLubuski.pl, marszałek najpierw podjeżdża blisko poprzedzającego go auta, a następnie wyprzedza je prawym pasem. Potem z ujęcia z przodu widać, jak skoda przy powrocie na lewy pas ma kontakt z wyprzedzanym autem, po czym ociera się o bariery energochłonne po lewej stronie jezdni, wzbijając w powietrze tumany kurzu.

Zdaniem polityka KO, nagranie zostało "zmanipulowane" w taki sposób, żeby to on wyglądał na sprawcę. Tak przynajmniej przekonywał w czwartek w sądzie.

Polityk stanął przed nim, bo nie przyjął mandatu, który po kolizji chcieli mu wręczyć funkcjonariusze. Jak ustalił po zdarzeniu nasz reporter śledczy Robert Zieliński, ówczesny marszałek zrobił funkcjonariuszom awanturę, uważając, że policja źle przeprowadza interwencję.

Wersja polityka

W tym miejscu trzeba podkreślić, że nagranie, które trafiło do sieci, pokazywaliśmy ekspertom z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i byli oni zgodni: to polityk odpowiada za spowodowanie kolizji. Dlaczego zatem sam zainteresowany podczas procesu uważał inaczej?

Eksperci obejrzeli kolizję marszałka. "To napaść", "jechał jak Sebix", "bezmyślność"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksperci obejrzeli kolizję marszałka. "To napaść", "jechał jak Sebix", "bezmyślność"

Przede wszystkim zaznaczał, że to kierowca bmw, z którym potem się zderzył, przez wiele kilometrów zachowywał się w prowokacyjny sposób wobec niego i innych kierowców na S3. - Przyspieszał, zwalniał, próbował wyprzedzać, pokazywał siłę swojego samochodu, odjeżdżał i zajeżdżał mi drogę - mówił przed sądem.

Polityk zapewniał, że "nie chciał rywalizować" z kierowcą z bmw. - Nie miałem przecież z nim żadnego konfliktu, nie znałem tego człowieka, nie wiedziałem nawet, kto jedzie tym autem. Chciałem pojechał do pracy i zająć się swoimi obowiązkami - mówił.

- Po prostu chciałem w sposób normalny, zgodnie z przepisami prawa, bo nie przekraczałem prędkości, ominąć ten samochód, pojechać spokojnie bez problemu do pracy. Nie mogę sobie zarzucić, że zrobiłem coś nieodpowiedzialnego, niedojrzałego - zapewniał.

Na potwierdzenie swoich słów polityk złożył w sądzie prywatną ekspertyzę, która została wykonana na jego wniosek. Co z niej wynikało? Przede wszystkim, że sprawcą ma być kierowca bmw, który - jak uznał biegły wynajęty przez polityka - doprowadził do zdarzenia, bo nie dostosował się do "podstawowych zasad ruchu drogowego". Jednocześnie w opinii stoi, że film, na którym widać moment zdarzenia został zmanipulowany. Biegły wskazuje, że nagranie zostało przyspieszone i wycięto z niego fragment, żeby "zniekształcić przebieg zdarzenia".

"Do głowy mi to nie przyszło"

Co się zatem stało, że doszło do zderzenia? Marcin Jabłoński twierdził w czasie procesu, że zdecydował się wyprzedzić bmw prawym pasem, bo "nie jest to zabronione".

- Do głowy mi nie przyszło, że ktoś w takiej sytuacji może wcisnąć pedał gazu do oporu - mówił.

Zaznaczył, że drugi kierowca miał silniejsze auto i musiał mieć świadomość, że bez problemu utrudni proces wyprzedzania.

- Później się dowiedziałem, że ta osoba ćwiczyła taką jazdę na torze. Konfigurując swój pojazd, ten człowiek wiedział, czym jeździ. Zresztą pracuje on w serwisie, zna takie samochody jak ten, którym ja jechałem. Wiedział, jakie parametry miało jego auto i jakie miało moje - zaznaczył.

Polityk o stresie i budowaniu wizerunku

W dalszej kolejności polityk mówił o tym, jak negatywny wpływ na jego zdrowie miało zamieszanie po zdarzeniu na S3.

- Od kilkudziesięciu lat ciężko pracuję na swoje dobre imię. Wskutek tego, że do mediów trafił film ze zdarzenia, zastanawiałem się, dlaczego ten film tak szybko ktoś udostępnił. Myślę, że chciał po prostu wskazać na mnie jako winnego w tej sytuacji - zaznaczał.

Potem Marcin Jabłoński przekonywał sąd, że "nie ma oryginalnych nagrań ze zdarzenia".

- Taki jest przynajmniej mój stan wiedzy. Ekspert, który zajmował się sprawą, ocenił, że film został poddany obróbce, manipulacji. Zaznaczam, że ja tego eksperta nie znam, zarekomendowany on został mi jako osoba wyróżniająca się w swojej fachowości w kraju - podkreślał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marszałek zawieszony w PO. Opublikował oświadczenie

Marszałek zawieszony w PO. Opublikował oświadczenie

Marszałek lubuski uderzył w bok auta, a następnie w barierki. Nagranie

Marszałek lubuski uderzył w bok auta, a następnie w barierki. Nagranie

Już nie marszałek

W sierpniu podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego głosami wszystkich obecnych 29 radnych została przyjęta uchwała o odwołaniu Jabłońskiego wraz z całym zarządem województwa, którym kierował. Wniosek złożył sam Marcin Jabłoński.

Marszałek lubuski rezygnuje z funkcji
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubuskinews.pl

Udostępnij:
TAGI:
Lubuskiewojewództwo lubuskieDrogi w PolscePlatforma Obywatelska
Czytaj także:
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
BIZNES
Ruszył proces Grzegorza Brauna
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Rozpoczął się proces Grzegorz Brauna
WARSZAWA
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta, kierowca uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Japończyk tęskni za Polską. To docenił najbardziej
EUROSPORT
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
18 lat spędziła w więzieniu, zapewnia, że jest niewinna. Śledczy analizują akta
WARSZAWA
Wybory w Hongkongu
Smutne wybory w Hongkongu. Mogli wybrać tylko 20 z 90 deputowanych
Świat
Giorgia Meloni
Meloni wsparła Zełenskiego
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
BIZNES
Pitbull (zdj. ilustracyjne)
Dwulatek nie żyje po ataku psa na Zakintos. "Straciłem syna z oczu na 30 sekund"
Świat
imageTitle
Neymar idzie pod nóż. Mundial znów się oddala
EUROSPORT
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
METEO
Maryla Rodowicz
Jak dobrze znasz piosenki Królowej Maryli? Quiz urodzinowy
Maciej Wacławik
Fale na teneryfie
Zabici w popularnej wśród turystów zatoce
Świat
Kradzież ozdób z miejskiej choinki
Z miejskiej choinki zniknęły ozdoby. "Czy w Szczecinie grasuje Grinch?"
Szczecin
Andrzej Domański
Minister finansów o nowej strategii USA: Europa musi przyspieszyć
BIZNES
Roztopy
Ostrzeżenia IMGW w części Polski
METEO
Kierwiński
"Zatrzymania dotyczące aktów sabotażu dzieją się niemal codziennie"
Polska
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Rowerzysta wjechał pod tramwaj
Łódź
"Komisja Europejska już widzi, że sama siebie kompromituje przewlekaniem"
List siedmiu liderów w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Podpisał go też Tusk
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
METEO
Oskarżony o zabójstwo żony na styczniowej rozprawie
Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Wyrok
Trójmiasto
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zabił znajomego, ciało zakopał w worku przy garażach
Opole
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
BIZNES
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
Maciej Wacławik
imageTitle
"Chcieli mnie zwolnić, a teraz nie pozwalają odejść"
EUROSPORT
Kamal Aljafari
"Możliwość tworzenia przypłacają czasem własnym życiem"
Kultura i styl
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
BIZNES
imageTitle
Brak gwiazdora nie zaszkodził. Thunder dalej na zwycięskim szlaku
EUROSPORT
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem
Wrocław
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica