Zaginął w lesie, trwają poszukiwania 43-latka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 43-latka, który w poniedziałek, 3 listopada, około godziny 9 wyszedł do lasu na grzyby i do dziś nie wrócił. Mężczyzna miał pójść w okolice pomiędzy miejscowościami Kosierz i Lubiatów.
Zaginiony ubrany był w ciemną bluzę z kapturem zapinaną na zamek w kolorze siwym, czarne spodnie dresowe oraz jasne sportowe buty z białą podeszwą. Ma 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ubytki w uzębieniu.
W poszukiwaniach bierze udział wielu policjantów, strażaków i ratowników. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt, między innymi drony, quady, a także psy wyszkolone do poszukiwań osób zaginionych.
Osoby mające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu: 47 79 45 211 lub numerem alarmowym 112.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policji w Krośnie Odrzańskim