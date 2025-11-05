Zaginął w lesie, trwają poszukiwania 43-latka

Zaginął 43-latek, trwają poszukiwania Źródło: Lubuska policja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 43-latka, który w poniedziałek, 3 listopada, około godziny 9 wyszedł do lasu na grzyby i do dziś nie wrócił. Mężczyzna miał pójść w okolice pomiędzy miejscowościami Kosierz i Lubiatów.

Zaginął 43-latek z Kosierza Źródło: Policji w Krośnie Odrzańskim

Zaginiony ubrany był w ciemną bluzę z kapturem zapinaną na zamek w kolorze siwym, czarne spodnie dresowe oraz jasne sportowe buty z białą podeszwą. Ma 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ubytki w uzębieniu.

Trwają intensywne poszukiwania 43-latka Źródło: Policji w Krośnie Odrzańskim

W poszukiwaniach bierze udział wielu policjantów, strażaków i ratowników. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt, między innymi drony, quady, a także psy wyszkolone do poszukiwań osób zaginionych.

W akcji biorą udział psy poszukiwawcze Źródło: Policji w Krośnie Odrzańskim

Osoby mające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu: 47 79 45 211 lub numerem alarmowym 112.

Akcja poszukiwawcza Źródło: Policji w Krośnie Odrzańskim

