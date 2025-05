Zerwał biało-czerwoną flagę i rzucił ją na chodnik. Usłyszał zarzut

Gorzów Wielkopolski. 22-latek zerwał flagę Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Młody mężczyzna zerwał flagę Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Na nagraniu z monitoringu widać jak wychodząc z Parku Wiosny Ludów dosięga do zawieszonej na słupie flagi, chwilę ją trzyma, a potem ciska nią w chodnik i rusza dalej jak gdyby nigdy nic. 22-latek został zatrzymany.

Tuż przed majówką, wzdłuż ulicy przy Parku Wiosny Ludów powieszono biało-czerwone flagi. Jedna z nich najwyraźniej przeszkadzała 22-latkowi, który postanowił ją zerwać. Incydent z nocy z 1 na 2 maja nagrała kamera miejskiego monitoringu.

- O godzinie 1:40 na ulicy Sikorskiego tuż przy wejściu do Parku Wiosny Ludów funkcjonariusz zauważył leżące flagi. Od zdarzenia nie mogło upłynąć wiele czasu, ponieważ przechodził tam kilkanaście minut wcześniej. Wtedy wszystkie flagi były na swoim miejscu - poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W ustaleniu sprawcy pomogło nagranie z monitoringu Źródło: Lubuska policja

Policjant przekazał te informacje dyżurnemu oraz operatorowi miejskiego monitoringu, którzy sprawdzili, co dokładnie zarejestrowała kamera monitoringu. - Trzech mężczyzn wyszło z parku i po krótkiej rozmowie rozeszli się. Jeden z nich szedł w kierunku centrum miasta. Po kilku krokach wyciągnął rękę i zerwał dwie flagi wraz z uchwytem. Z jedną nich przeszedł kilka kroków, po czym ją wyrzucił - wskazał Jaroszewicz.

Próbował uciekać

Patrole otrzymały rysopis 22-latka. Kilkaset metrów od miejsca zdarzenia, mężczyznę dostrzegli nieumundurowani policjanci. 22-latek próbował uciekać, ale został obezwładniony. Za usunięcie flagi grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

