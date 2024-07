Spotkanie było poświęcone przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent miasta, przedstawiciele Gminnego Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, policji oraz wojewoda lubuski. Bezpośrednią przyczyną zwołania takiego posiedzenie była tragiczna śmierć 19-dniowego noworodka, którego rodzice są podejrzani o maltretowanie chłopca. Pod koniec marca tego roku doszło do podobnego zdarzenia, gdy do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafił 22-tygodniowy chłopiec z licznymi obrażeniami ciała. Dzieci zmarły a rodzicom przedstawiono prokuratorskie zarzuty.

Współpraca służb i większa edukacja społeczeństwa

Psycholożka przypomniała numer telefonu do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, do którego może zadzwonić każdy mieszkaniec Gorzowa i zgłosić, że jest świadkiem przemocy: 95 721 41 60. - Telefon jest anonimowy. Nie musicie się bać, bo my jesteśmy, powiadomimy służby, policję, pracowników socjalnych, żeby weszli w środowisko, zbadali sytuację i pomogli tej rodzinie. - dodała.

- Moim zdaniem musimy po pierwsze zrobić podsumowanie wszystkich instytucji, które tymi problemami się zajmują. Musimy zobaczyć, gdzie są słabe strony między komunikacją między poszczególnymi placówkami. Po drugie, musimy się skupić na edukacji. Młodzi ludzie albo mają dobre wzorce w rodzinie, albo gorsze. Jeśli mamy do czynienia z drugą sytuacją, to tak naprawdę rola szkoły jest tutaj bardzo ważna - wyjaśnił.

"Jesteś świadkiem, reaguj"

Uczestniczący w spotkaniu Marek Cebula, wojewoda lubuski przedstawił niepokojące statystyki z województwa, ukazujące, że zwiększono ilość założonych niebieskich kart aż o 32 proc. - Może jest to wynikiem pandemii i tego, co się działo przez ostatnie lata, ale mam wrażenie, że oprócz pomocy instytucjonalnej potrzebne są jeszcze informacje do mieszkańców. Potrzebne są numery telefonów do ośrodków wsparcia, my te numery mamy, ale muszą one być znane również mieszkańcom - powiedział.